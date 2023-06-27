«Друзья и много впечатлений»: Губернатор Подмосковья навестил детей участников СВО, которые отдыхают под Наро-Фоминском

Фото: Сергей Хакимов

Московская область выделила для сыновей и дочерей бойцов 3 тысячи путевок в детские лагеря

Московская область ежегодно проводит большую работу по организации летнего отдыха для детей. Это десятки тысяч бесплатных путевок для ребят из семей льготных категорий. Но в этом году есть еще одна категория детей, которым уделяют самое пристальное внимание, - сыновья и дочери российских военных и мобилизованных, которые участвуют в специальной военной операции.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв навестил мальчишек и девчонок, отдыхающих в оздоровительном комплексе «Литвиново» под Наро-Фоминском. Сейчас здесь около 300 ребят в возрасте от 7 до 15 лет из 37 городских округов.

- Я приехал к вам, чтобы вас обнять, узнать нравится ли вам здесь, какие есть пожелания, - сказал Андрей Воробьёв. - Вожатые и инструкторы говорили, что вы дружные, очень добрые, с удовольствием общаетесь друг с другом и это очень приятно. В этом году мы выделили 3 тысячи путевок для тех ребят, чьи папы сейчас защищают нашу страну в зоне СВО.

Фото: Сергей Хакимов

За лето в «Литвинова» пройдет шесть двухнедельных смен для детей участников СВО. Сейчас заканчивается уже вторая.

- Уезжать и расставаться, наверное, очень не хочется. Но самое главное, что у вас здесь появились друзья, много впечатлений и самых разных историй, - отметил губернатор.

Андрей Воробьёв проверил, в каких условиях приживают ребята. Сам лагерь «Литвиново» был построен еще в 1955 году, но в последующем много раз модернизировался. В настоящий момент здесь расположены 14 спальных корпусов, в отдельных комнатах со всеми удобствами могут проживать от 4 до 6 ребят.

- На нашей территории 2 крытых бассейна, 2 спортивных зала, тренажёрный и бильярдный залы, аэрохоккей, открытые спортивные площадки для игры в баскетбол, футбол, волейбол, бадминтон, теннис, боулинг, - сообщил директор детского лагеря «Литвиново» Дмитрий Еремейцев. - Есть детские игровые и спортивные площадки, в том числе воркаут и полоса препятствий для сдачи ГТО. У нас имеется библиотека и действуют разнообразные кружки по направлениям - актерское мастерство, рукоделие, хореография, музыка, литература.

Словом, вовсе не случайно «Литвиново» в последние годы входит в тройку лучших детских лагерей Московской области (а всего на территории региона из только стационарных - 109!).

Андрей Воробьёв пообщался и с самими ребятами. Поинтересовался, как обстоят дела с питанием. Дети, к слову, хвалят - кормят здесь пять раз в день. Многим ребятам нравятся блинчики, котлеты и супы, которые с любовью готовят здешние повара.

Фото: Сергей Хакимов

Общаясь с губернатором, дети расспрашивали Андрея Воробьёва и о детстве (кем мечтал стать, сохранил ли отношения со школьными товарищами), и о настоящем (какие домашние животные живут у губернатора дома и вообще трудно ли работать губернатором).

- И тяжело, и ответственно, но главное - любить то, что ты делаешь, - ответил Андрей Воробьёв. - Очень важно в жизни каждому заниматься своим делом. Если ты его любишь, делаешь с удовольствием, это одно. А если не любишь свою работу - беда. Не случайно говорят: счастье - это, когда ты радостно идешь утром на работу и вечером с удовольствием возвращаешься домой. Поэтому хочу, что бы все вы нашли свое призвание, ведь каждому из вас что-то дал Бог. И еще один важный принцип в жизни есть, который тоже надо запомнить: задача - чтобы не место красило нас, а мы красили место.