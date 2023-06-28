Рецепт шаурмы, рассказанный корреспонденту «КП» столичным гастарбайтером Улугбеком

Журналист `Комсомольской правды` Павел Клоков с вкусной шаурмой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столь повышенный интерес к шаурме в службах доставки связывают с резким подорожанием другой быстрой еды - суши и пиццы. Репортёр kp.ru Павел Клоков внимательно выслушал рецепт и, прикупив все необходимые ингредиенты, примчался домой.

«Раз пошёль такой движуха, да ещё по всей стране, хорошо, что ты, братуха, обращаешься ко мне. В этом городе никто ведь (даже тётя Фатима) не сумеет приготовить такой вкусный шаурма.

Только всё дольжно быть свежим. Понимаешь меня, друг?

Берём нош - и мелко режэм сыр, кинзу, салат и лук. Ароматы их целуем (я пою при этом аж). Помидор-шмидор шинкуем. И потом берём лаваш. Надо чтоб он был не жоским (ел корейку у козы?). И при этом тон-ким, плос-ким, как планета у Лозы. Огурцы берём из бочки - режем сорт Азербайджан. Ну и мясо на кусочки - ай зараза, мама джан.

Слюшай, братик, ты скажи-ка, ел такой деликатес? Чтоб и перец, и аджика. И, конечно, маянэз. Перец-шмерец режем тонко.

И потом - смотри сюда! - пеленаем как ребёнка и обжариваем, да.

Объяснять на пальцах надо (не прибавилось ума?), где их эта эмпанада и где наша шаурма?»

Записано 27 июня 2023 года возле павильона «Донер-Гриль» недалеко от станции метро «Дмитровская».

P.S. Может, это сантименты, но влекомый шаурмой, я купил ингредиенты и пришёл к себе домой. Мясо, лук - всё в лучшем виде. Но случайно, прохиндей, в телевизоре увидел выпуск свежих новостей. Повздыхал с улыбкой кроткой, отложил деликатес и пошёл в магаз за водкой с рюкзаком наперевес.