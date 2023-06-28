Благоустройство около Марьинских прудов-регуляторов в Москве: Удобные спуски к воде, уличные тренажеры и карусели для детей

Сергей Собянин во время осмотра прудов Фото: предоставлено пресс-службой

На юго-востоке столицы скоро появится еще одна комфортная зона отдыха - около Марьинских прудов-регуляторов. Цепочка из 16 искусственных водоемов растянулась вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров. Общая площадь - 30 гектаров.

«Мы долго откладывали благоустройство, потому что они не были в безобразном состоянии, - сказал сегодня, 28 июня, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра прудов. - В 1970-х годах они строились, более или менее нормально содержались, но это было не так, как сейчас делается благоустройство в городе».

Местные жители тоже заметили разницу и вместе с депутатами обратились к властям города с просьбой навести должный порядок около прудов. Сегодня мэр в разговоре с активистами Марьино заверил, что после благоустройства водоемы станут центром района.

Благоустройство около Марьинских прудов-регуляторов в Москве Фото: предоставлено пресс-службой

«Мы хотим, чтобы вы гордились этими прудами, чтобы все было сделано очень качественно», - подчеркнул Собянин.

Все работы планируют завершить до 1 сентября этого года. Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, пруды уже практически полностью почистили от ила и грязи. Теперь коммунальные службы наводят красоту вокруг. Параллельно укрепляют берега и ремонтируют подпорные стенки прудов.

ЧТО СДЕЛАЮТ

По проекту благоустройства около Марьинских прудов:

- проложат широкие тротуары;

- установят лавочки и сделают зоны тихого отдыха;

- на спусках к воде поставят удобные пандусы;

- разместят детские площадки с горками, каруселями и комплексами для лазания;

- откроют спортивные зоны с тренажёрами, площадками для волейбола, бадминтона, стритбола и столами для пинг-понга;

- подключат порядка 1000 уличных торшеров высотой пять метров;

- высадят более 250 тысяч квадратных метров газона и 9,3 тысячи «квадратов» цветников из многолетников. Дополнительно появятся также свыше 370 новых деревьев и порядка 170 кустарников.

Зимой на прудах планируют открыть катки.

На юго-востоке столицы скоро появится еще одна комфортная зона отдыха Фото: предоставлено пресс-службой

А В ЭТО ВРЕМЯ

В сентябре в Марьино завершится реконструкция двух районных амбулаторий - поликлиники № 36 (ул. Новомарьинская, д. 2) и филиала № 3 детской поликлиники № 150 (ул. Новомарьинская, д. 3). Устаревшие здания практически полностью перестроят. Все здесь будет новое - фасад, инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, вентиляция и кондиционирование, двери, окна и отделка. Для диагностики и лечения пациентов закупят новейшую медтехнику, в том числе аппараты КТ, МРТ, УЗИ.

В детской поликлинике для молодых мам появится комната здорового ребёнка, в которой специалисты научат уходу за новорожденными.