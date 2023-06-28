«По нашему новому региональному стандарту»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил после ремонта детскую поликлинику в Ивантеевке

Фото: Антон Чернов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня проверил работу детскую поликлинику №2 в Ивантеевке. Недавно здесь завершился ремонт, который был проведен по областной программе «Наша поликлиника». Губернатор осмотрел кабинеты с новой аппаратурой, пообщался с медиками и местными жителями, которые приводят сюда своих детей.

- В апреле мы завершили ремонт детской поликлиники №2 в Ивантеевке. Он проведен по нашему новому региональному стандарту, - отметил Андрей Воробьёв. - Заехали сюда сегодня, чтобы посмотреть, что изменилось к лучшему, пообщаться с родителями, докторами и маленькими пациентами. Поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием, в прошлом году здесь был установлен новый рентген-аппарат.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что маленьких пациентов в стенах поликлиники принимают не только врачи-педиатры, но и большая группа узких специалистов детский хирург, офтальмолог, невролог, отоларинголог, травматолог-ортопед и другие.

- Я хочу поблагодарить врачей, медперсонал, потому что в первичном звене, в поликлиниках - самая сложная работа, - сказал губернатор. - Очень надеюсь, что наши терапевты, педиатры, узкие специалисты тоже будут подсказывать и мне, и главному врачу, и главе, как сделать вашу работу проще.

На текущий момент детская поликлиника в Ивантеевке ежедневно обслуживает до 400 детей. Всего же к ней приписаны более 18 тысяч ребят.

Ремонт длился в течение полугода. (Прием пациентов в это время велся в терапевтическом корпусе стационара, всего в 600 метрах отсюда). С ноября 2022-го рабочие привели в порядок инженерные коммуникации - от системы отопления, до вентиляции и канализации, по новому переделали входные группы, разведя потоки пациентов, как того и требует новый областной стандарт, плюс регистратура с инфоматами для получения талонов, табло электронной очереди, несколько комнат матери и ребенка, игровая для самых маленьких. Кроме того, ивантеевские мамы еще в прошлом году попросили оборудовать отдельное закрытое помещение, где можно было бы оставлять коляски - сделано! Снаружи здания отремонтировали фасад и кровлю.

В разговоре с губернатором жители Ивантеевки рассказали, что детская поликлиника очень сильно преобразилась в лучшую сторону, инфраструктура и система работы врачей стала намного более удобной.

Андрей Воробьёв сообщил горожанам, что ремонт взрослой поликлиники Ивантеевки уже включен в план ремонта на 2024 год.