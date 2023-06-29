Собянин: До конца 2023 года заработают более 120 центров московского долголетия

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Центров московского долголетия теперь стало больше. Сегодня, 29 июня, открылись сразу 15 таких площадок, где пожилые люди могут бесплатно посещать занятия спортом и творчеством, общаться и просто проводить свободное время. Один из новых центров сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он находится в районе Восточное Дегунино в Керамическом проезде.

«Мы в 2018 году начали развивать систему «Московское долголетие», - сказал мэр во время осмотра открывшегося центра. - Года три назад вы нам подали идею создать еще и клубы долголетия. Мы, к сожалению, немного затянули в связи с пандемией».

Но теперь, как отметил Собянин, после ее завершения новые центры стали появляться активнее.

«В этом году практически во всех районах Москвы такие клубы появятся, сейчас их уже 86, - уточнил мэр. - До конца года уже больше 120 будет. В этом году еще 36 клубов откроем».

В каждом из них ежедневно с 10.00 до 20.00 работают бесплатные творческие кружки, проводятся встречи с интересными людьми, концерты, мастер-классы, тренировки и многое другое. Например, в центре в Восточном Дегунино для москвичей старшего возраста работают:

- многофункциональный актовый зал - для спектаклей, концертов, творческих встреч и других массовых мероприятий;

- спортивный и тренажёрный залы - для занятий йогой, гимнастикой цигун, тренировок, танцев и восточных единоборств;

- шумная гостиная - для больших компаний, желающих поиграть на бильярде, в настольный теннис, шашки, видео- и компьютерные игры и просто поболтать;

- тихая гостиная - для игры в шахматы, чтения, литературных вечеров;

- медиагостиная – домашний кинотеатр и место для занятий небольших групп, например, для проведения уроков компьютерной и финансовой грамотности, ведения блогов;

- творческие мастерские - для всех, кому нравится шить, вязать, лепить, рисовать, мастерить;

- кулинарная студия.

Кроме того, сегодня в парке 850-летия Москвы открылся павильон центра московского долголетия для занятий на свежем воздухе. На набережной рядом с ним будут проводиться совместные мероприятия с Федерацией рыболовства и спорта России.

Фото: пресс-служба мэра Москвы

НА ЗАМЕТКУ

Новые центры московского долголетия открылись в таких районах:

САО

Восточное Дегунино

Керамический проезд, д. 45Б

Тимирязевский

улица Тимирязевская, д. 10/12

ЗАО

Тропарёво-Никулино

улица Академика Анохина, д. 2, корп. 7

ВАО

Перово

улица 2-я Владимирская, д. 10

Зеленоград

Силино, корп. 1106

СВАО

Останкинский

2-я Новоостанкинская улица, д. 4

Лианозово

Алтуфьевское шоссе, д. 91Б

Новая Москва

Воскресенское, д. 33

ЦАО

Тверской

3-я Тверская-Ямская улица, д. 51

Хамовники

1-й Вражский переулок, д. 4

ЮЗАО

Гагаринский

Ленинский проспект, д. 44

Коньково

улица Миклухо-Маклая, д. 20

ЮВАО

Марьино

Батайский проезд, д. 17

СЗАО

Хорошёво-Мнёвники

улица Народного Ополчения, д. 23, корп. 2

ЮАО

Нагатинский Затон

Нагатинская набережная, д. 34

ЦИФРЫ

С января по июнь 2023 года гостями центров московского долголетия стали около миллиона жителей. А за все время работы центров их посетили порядка двух миллионов человек.