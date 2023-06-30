«Отказалась от лекарств и случилась беда»: Подробности жестокого убийства младенца в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сайту KP.RU стали известны новые подробности жуткого убийства младенца на севере Москвы. В квартире на Онежской улице обнаружено тело 10-месячного мальчика, которому нанесли не менее 6 ударов ножом...

- Владелец квартиры рассказал, что вечером в четверг он вернулся с работы и на него набросилась жена, вооруженная ножом, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Мужчина сумел отбиться. Отобрал нож и запер супругу в одной из комнат. А на кроватке в спальне обнаружил тело их 10-месячного сына.

Приехавшие по вызову медики констатировали, что мальчик скончался от потери крови несколько часов назад.

- Мужчина сообщил, что после рождения ребенка у его 23-летней жены начались проблемы со психикой, - продолжает наш собеседник. - Появились суицидальные мысли. Зимой ее пришлось положить в психиатрическую лечебницу. Так как ребенка она кормила молоком, врачи приняли решение поместить вместе с ней в стационар и младенца - его приносили на кормление. Но так как все это время опасное состояние женщины снимали лекарствами, у малыша началась интоксикация. Женщину решили вернуть домой.

Поначалу казалось, что москвичка пришла в норму. Но вчера она напала на ребенка и зарезала его. Как считают ее родственники, причиной трагедии мог стать отказ от лекарств - прописанные врачами препараты женщина принимала с перерывами.

- На момент приезда полицейских женщина была в совершенно неадекватном состоянии. Пришлось вызвать бригаду из психиатрии, - говорит источник. - Москвичка госпитализирована. Об аресте на данный момент не может идти и речи. (По закону это должны сделать в течение двух суток после задержания, но по медицинским показаниям этот срок может быть растянут, - Авт.). По словам специалистов, женщина сейчас находится в «реактиве». (Реактивное состояние - шоковое расстройство психики, - Авт.). Как только подозреваемую выведут из него, врачи позволят провести первый допрос. Сейчас разговаривать с ней невозможно.

По данным KP.RU, ранее женщина состояла на учете у психиатра. Официальный диагноз - один из видов шизофрении.

ОФИЦИАЛЬНО

«В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребёнка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. - Предварительно установлено, что совместно с ребёнком в квартире находилась его мать. Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия».