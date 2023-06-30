В конце 2024 года откроют станцию «Корниловская» Троицкой линии метро

На Троицкой линии метро продолжается строительство. Фото: stroi.mos.ru

На Троицкой линии метро продолжается строительство. Это будет один из самых длинных маршрутов столичной подземки - 42 километра и 17 станций. Трасса станет еще и самой протяженной за МКАД. Сейчас прокладывают участки от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Их общая длина - 25,2 километра с 11 станциями. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 30 июня, побывал на стройплощадке станции «Корниловская».

«Запуск - конец 2024 года, - сообщил мэр. - Поэтому в следующем году летом должно быть выполнено благоустройство. Важная трасса. По всем станциям идет работа. Надеюсь, до конца следующего года ветка будет запущена».

Станция «Корниловская» Троицкой линии метро разместится в поселении Мосрентген вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова, рядом с агрокластером «Фуд Сити». Фото: stroi.mos.ru

КОНКРЕТНО

Станция «Корниловская» Троицкой линии метро разместится в поселении Мосрентген вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова, рядом с агрокластером «Фуд Сити».

На ней появится одна островная платформа, подземный и надземный вестибюли. Стены вдоль путей облицуют камнем и алюминиевыми панелями бордового, кирпичного и оранжевого цвета.

На сегодня станция готова на 60%.

Благодаря ее запуску ускорятся поездки по городу примерно для 140 тысяч жителей поселений Сосенское и Мосрентген. Экономия времени в пути для них составит более 40 минут в день.

На сегодня станция готова на 60%. Фото: stroi.mos.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сегодня во время визита в Новую Москву мэр осмотрел только что построенную школу на 1150 мест в жилом комплексе «Саларьево парк». Ученики придут сюда уже 1 сентября этого года. А рядом откроется еще и новый детский сад на 220 мест.

«Садиков и школ здесь, конечно, не хватает в целом в округе, - не стал скрывать Собянин. - Стараемся побыстрее строить».

По его словам, за последние годы в Троицком и Новомосковском округах столицы построили около 100 школ и детских садов.

«В этом году построим 30, и в ближайшие два года еще 50, - уточнил мэр. - Так что, я думаю, обеспечим всех жителей».

Новое учебное здание в жилом комплексе войдет в состав школы №2094. Для детей обустроили универсальные кабинеты с новейшим оборудованием, лабораторно-исследовательские комплексы для практических занятий, ИT-полигон, гимнастический и два спортивных зала с раздевалками, санузлами и душевыми. В корпусе также будет работать многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, актовый зал и шахматный кружок. Школьный стадион станет площадкой для сдачи нормативов ГТО.