Для младенца очень важно имя: в Подмосковье врач спасает детей и обменивается открытками с людьми по всему миру

Профессия неонатолог в России появилась не так давно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Писк приборов в реанимационном зале. Четыре младенца. Тишина. Подходит врач-неонатолог, осматривает малыша: слушает сердечко, легкие, легонько пробегается пальцами по крохотному тельцу, приоткрывает малышам глазки. Короткая манипуляция - и вот он переходит к следующему пациенту. Вскоре в плаче заходится сперва один малыш. Потом второй, третий. «Все-все-все, закончили», - успокаивают их медсестры. Младенцы в ответ заливаются жалобным плачем пуще прежнего.

- Они же голодные, перед погружением в наркоз их не кормят. Вот они и сообщают об этом всему свету: пора кушать! - объясняет заведующий отделением реанимации новорожденных Максим Кондратьев. - Мы вводили специальный лекарственный препарат малышам с незрелостью глаз, чтобы предотвратить необратимые изменения. Все четверо родились недоношенными, один малыш вообще 700 грамм весил, сейчас - два с лишним килограмма.

Малышей перед погружением в наркоз не кормят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КТО ТАКОЙ НЕОНАТОЛОГ

Профессия неонатолог в России появилась не так давно - в конце 80-х гг ХХ века. Неонатолог - это врач, который занимается диагностикой и лечением всех органов и систем новорожденных, именно он выявляет и предотвращает развитие патологий, помогает дорасти до нормы малышам, которые родились преждевременно. Максима Кондратьева в профессию привела, наверное, сама судьба:

- В далеком 1983 году я сам родился недоношенным, слабеньким, весил чуть больше двух килограмм. Тогда еще неонатологии как специальности в современном понимании не было, но ретроспективно я понимаю, что со мной делали в отделении для недоношенных детей. Лет в 12-13 я уже решил для себя, что хочу стать врачом, но тогда профессия для меня делилась на хирургов и всех остальных. И конечно, я хотел стать хирургом, - улыбается врач.

Но при поступлении в Астраханскую медицинскую академию он выбрал педиатрический факультет. Тогда это казалось чисто практическим решением: «детский» врач, доучившись, может стать взрослым, обратный же процесс гораздо сложнее. Вот только начав ассистировать хирургам, Кондратьев понял, что ему это не особо-то интересно, он не получал от этого удовольствия.

- Зато в университете я увидел объявление о научном студенческом кружке по неонатологии. Конечно, тогда об этом направлении я не знал ровным счетом ничего и на первом заседании смотрел и слушал с открытым ртом, - вспоминает Максим Кондратьев. – Но мне было очень интересно, и я остался.

Максим Кондратьев помог выходить тысячи недоношенных малышей со всей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С тех пор прошло много лет, на счету Кондратьева - тысячи спасенных детских жизней. Последние пять лет он работает в Московском областном перинатальном центре, сейчас занимает должность заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Он признает: отделение большое, с огромным количеством «тяжелых» пациентов, но врачи работают прекрасные, все они – специалисты широкого профиля, а потому малыши здесь – в надежных руках.

ИМЕНА НУЖНЫ И ВАЖНЫ

Как объясняет врач, по закону человеком в юридическом плане сейчас считается младенец весом от 500 грамм либо тот, который родился на 22 неделе и позже.

- Но если живым родится малыш весом 400 грамм, мы попытаемся его выходить, уж поверьте. Был у меня случай: родилась девочка Саша, весила 540 грамм, была в тяжелом состоянии, почти три месяца провела у нас в отделении. А сейчас это здоровый ребенок, осенью ей уже три годика будет. Она меня, конечно, не помнит, но с ее мамой общаемся до сих пор. 17 ноября, в Международный день недоношенных детей, она приезжает к нам уже не один год. И таких пациентов довольно много – поздравляют нас с праздниками, благодарят врачей в дни рождения детей, которым мы помогли, привозят их к нам показать, какими они растут.

Врач бросается доставать тубус, оттуда плакаты. На них - фотографии детей: одна вскоре после рождения, вторая - как ребенок выглядит сейчас. Такие коллажи в отделении стараются делать каждый год.

- А дети запоминают, различают врачей?

- Сложно сказать, - задумывается Максим Кондратьев. - Но есть бригады, у которых младенцы «хулиганят», а есть другие - у которых все смирные. Мы же с детишками этими общаемся постоянно. Мама не всегда может быть рядом – по состоянию здоровья, например. Или живет далеко – к нам же не только с Московской области, но и из других регионов приезжают. Поэтому важно, чтобы у малышей были имена, причем постоянные, зафиксированные в документе. У нас есть на этот счет свои приметы, но я не будут говорить о них. Скажу о другом: вот подходит одна медсестра к малышу, вторая, а у него на бирочке имени-то и нет. И начинают они между собой его Ванечкой звать. Проходит пара недель, приходит мама со свидетельством о рождении, а мальчишка-то не Ванечка, а… Ибрагим!

ХОББИ СПАСАЕТ ОТ СТРЕССА

Шутки-шутками, а работа дается нелегко. Супруга Кондратьева – тоже врач, ее зовут Мария Александровна, она невролог в этом же отделении, будущие супруги познакомились в Астраханской медицинской академии. Так вот их старший сын, посмотрев на то, сколько сил отдают своим пациентам папа с мамой, решили: никакой медицины! Младший по этому поводу пока ничего не говорит – в первом классе о будущей карьере он не задумывается.

Максим Кондратьев спасает детей и обменивается открытками с людьми по всему миру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снимать стресс помогают хобби – плавание, бег и посткроссинг.

- Занятия спортом, бегом, плаванием очень хорошо отвлекают, переключают мысли от работы. Они помогают все расставить по своим местам, обдумать сложные случаи, просто навести порядок в голове. После спорта легче принимаются решения. Не ставлю перед собой цели заниматься чем-то профессионально, но и любительский уровень отлично помогает, - признается Максим Кондратьев.

Врач мечтает когда-нибудь пробежать настоящий марафон в 42 км. Пока что в «копилочке» достижений – полумарафон, 21 км за два часа. Неплохо для любителя, неправда ли?

Посткроссинг вошел в жизнь Кондратьева пять лет назад, когда он один, без семьи переехал в Московскую область и обустраивал здесь быт к приезду домашних. При регистрации на сайте он заполнил небольшую анкету, рассказал немного о себе и своих увлечениях, после чего получил пять рандомных адресов, которым можно было отправить открытки.

- Я всегда читаю анкеты адресата, у некоторых уже по 10 000 открыток, поэтому их трудно удивить, и они просят прислать им нечто необычное. Однажды, к примеру, в анкете значилось, что человек был бы рад открытке из коробки от продукта питания. Вырезал открытку из упаковки гречки, подписал, наклеил марку и отправил, надеюсь, получатель остался доволен, - улыбается Максим Кондратьев.

Коллаж с фотографиями бывших пациентов отделения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в его коллекции 204 открытки из самых разных стран мира: из Японии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Турции, но больше всего – из Германии, немцы оказались наиболее увлечены посткроссингом. Кто-то присылает обычные карточки с видами города, другие украшают открытки наклейками, а однажды девушка из Германии даже прислала пейзаж с маяков, нарисованный своими руками!

- Каждую полученную открытку рассматриваем и читаем всей семьей, - говорит Максим Кондратьев. – И даже если не всегда из-за почерка понятно, о чем пишет человек, все равно сам факт того, что ты получаешь открытку от кого-то кто отправил ее на другом конце земного шара – это вызывает непередаваемые ощущения!