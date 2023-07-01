«Помогла неравнодушная прохожая»: В Москве спасли собаку, лапа которой застряла в эскалаторе на станции метро «Краснопресненская»

Лай и стоны бедняжки разносились по всей станции ФОТО: соцсети

29 июня по группам в соцсетях быстро разлетелось видео, где измученную собачку под душераздирающий лай и стоны пытаются вытащить из эскалатора в московском метро. Лапу пса зажало на станции «Краснопресненская» при переходе на «Баррикадную». Как именно это случилось, на видео непонятно, но, судя по всему, собака стояла на ступеньках движущегося эскалатора, а не сидела в переноске, как того требую правила поведения в метро. Во время спрыгнуть со ступенек не землю пес не успел, поэтому лапу и зажало.

В соцсетях все тут же накинулись на хозяина питомца.

- Если и пропустили в метро с собакой, то нужно было ее на руки взять, чтобы такого не случилось! – пишут люди в комментариях под видео.

Хозяином собаки оказался мальчик, растерявшийся от произошедшего. К счастью, прохожие оказались неравнодушны. Одна из женщин, оказавшихся поблизости, после того, как бедняжку вытащили спасатели, отвезла ребенка и его питомца в ветеринарную клинику для оказания помощи.

- Наш доктор Ирина Волкова в очередной раз проявила мастерство в оперативной хирургии, оказав помощь собачке с видео. Мальчика с собакой в нашу клинику привезла неравнодушная жительница с «Филевской Поймы», - сообщила одна из сотрудниц клиники. - Владельцы собак, держите своих питомцев на руках, когда едете на эскалаторе.