Фото: пресс-служба правительства Московской области

В Московской области продолжается подготовка к единому дню голосования. Напомним, в этом году Подмосковье выбирает губернатора, а жители девяти городских округов - еще и депутатов местных советов. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Причем в этом году впервые голосовать можно будет не только очно, придя на избирательный участок, но и через портал Госуслуг. (Нужно будет только заранее определиться - или так, или эдак).

Большое внимание уделяется чистоте и прозрачности будущих выборов. За этим на всех избирательных участках будут следить наблюдатели. Их подготовкой занимается Общественная палата Московской области. И эта работа тоже уже началась - в красногорском Доме культуры «Подмосковье» прошел обучающий семинар для тренеров-преподавателей. Им, в свою очередь, предстоит заниматься обучением наблюдателей, объясняя все тонкости и нововведения процесса.

В семинаре приняли участие не только представители областной Общественной палаты, но эксперты, члены муниципальных палат, которые уже имеют опыт работы наблюдателями.

- Сегодня на первое место встает требование технологичности наблюдательного процесса, - подчеркнула председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич. - Именно современные технологии должны быть той колеей, по которой все должно двигаться. У Общественной палаты Московской области огромный опыт по части набора и подготовки наблюдателей. Каждый наблюдатель должен стать работающей единицей, знающим электоральное законодательство, готовым к различным вызовам и провокациям, которые могут возникать на избирательных участках в это непростое для нашей страны время.

Марина Юденич отметила, что главный критерий выборов любого уровня - их легитимность, законность:

- И именно наблюдатель является тем субъектом, который определяет легитимно прошли выборы или нет.

Подмосковная Общественная палата представила на семинаре тренерам два важных пособия - «Золотой стандарт по наблюдению за выборами» и «Кодекс этики наблюдателя».

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева напомнила, что в Подмосковье традиционно развернут наибольшее количество избирательных участков, если сравнивать с другими регионами России. (Например, на предыдущих выборах губернатора в 2018 году действовало около 4200 участковых избирательных комиссий, — Авт.). Это объясняется тем, что по численности населения (8,5 млн жителей) область занимает второе место после Москвы, а ее территория - почти в 20 раз больше столицы.

- И в данном случае перед нами стоит задача подготовить самое большое количество наблюдателей по стране и конечно на первый план выходит качество их подготовки, — рассказала Татьяна Дмитриева. - В условия трехдневного голосования и большой нагрузки, также важно учитывать необходимость ротации наблюдателей на УИК (участковых избирательных комиссий, — Авт.). Необходимо ответственно подойти к этому вопросу, чтобы обеспечить высокое качество наблюдения. В подходе к обучению уже существуют новые рекомендации, и мы готовы ими делиться.