«Помогут провести выборы честно и открыто»: Около 1000 человек войдут в команду молодых наблюдателей на выборах в Подмосковье

Фото пр­есс-службы правитель­ства Московской обла­сти

Наблюдателями на выборах в Московской области станут около 1 тысячи молодых людей. Эту команду предложили сформировать активисты многочисленных молодежных организаций, действующих в разных муниципалитетах Подмосковья. Их представители обсудили эту идею на встрече в Красногорске.

Напомним, 8-10 сентября в регионе пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Московской областной Думы (по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 - в него помимо самого Пушкино входят территории Щелково, Фрязино, Черноголовки, Лосино-Петровского и Звездного городка), а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 муниципалитетах.

- У нас в Подмосковье очень много неравнодушных ребят, которые принимают активное участие в жизни региона – волонтеры, юнармейцы, молодежь из студотрядов, различных общественных организаций. Здорово, что им небезразлично будущее Московской области, - отмечает министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. - Ребята выступили с прекрасной инициативой - сформировать команду молодых наблюдателей, в которую войдут около 1000 человек. Им, как и всем нам, важно, чтобы выборы в Подмосковье прошли открыто и легитимно.

Обучением наблюдателей, напомним, традиционно занимаются представители Общественной палаты Московской области.

- Сегодня формируется культура электронного голосования, одна из приоритетных задач - подготовить молодых наблюдателей, которые помогут провести выборы честно и открыто, будут разбираться в процессе электронного наблюдения, расскажут старшему поколению как устроен процесс, помогут в регистрации, сами обязательно проявят свою активную гражданскую позицию, - рассказывает депутат Московской областной Думы Линара Самединова.

Как стало известно, около половины молодых наблюдателей будут представлять общественное движение РСО (Российские строительные отряды) .

- Мы планируем порядка 500 молодых наблюдателей привлечь со студенческих отрядов - практически из всех городских округов, - сообщает руководитель подмосковного отделения РСО Московской области Павел Ковалев.

Стоит отметить, что нынешние выборы станут первыми в Московской области, когда проголосовать можно не только очно, в избирательном участке, но и дистанционно. Желающие принять участие в электронном голосовании должны подать заявление через портал «Госуслуги» в период с 24 июля по 4 сентября.