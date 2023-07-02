Не узнать: Опубликованы фото новой «Мисс Москвы» до конкурсов красоты

Ангелина Бреженская стала "Мисс Москва - 2023" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях не стихают обсуждения новой московской королевы красоты Ангелины Бреженской. 25-летняя девушка взяла гран-при на конкурсе «Мисс Москва» в 2023 году. Она будет представлять столицу на федеральном смотре «Краса России», финалистка которого едет на «Мисс Земля».

Новой королеве красоты 25 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всю суть претензий комментаторов можно свести к упрекам в неестественной красоте. На злословие Ангелина отвечает — всем нравится невозможно, а идеалы красоты — мимолетны.

На упреки девушка отвечает, что всем нравится невозможно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Kp.ru удалось найти фотографии новой королевы красоты, когда ей было только 12 лет. С тех пор девушка серьезно преобразилась. Она росла в Саратове, а после школы уехала из города. В интервью KP.RU рассказала, что окончила журфак МГУ и отучилась на экономиста в РАНХиГС.

На этом фото Ангелине 12 лет. Фото: социальные сети

А на этих снимках девушке около 20 лет.

А здесь девушке 20. Фото: социальные сети

«Мисс Москва» стал для Ангелины третьим конкурсом красоты в карьере и первой большой победой. Девушка говорит, что была удивлена своей победе. Она рассчитывала максимум попасть в тройку финалисток.

Ангелину упрекают в неестественной красоте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победительниц на конкурсе выбирает жюри, состоящее из постоянных членов и приглашенных — спонсоров конкурса и восходящих звезд шоу-бизнеса.

«Мисс Москва» стал для Ангелины третьим конкурсом красоты в карьере и первой большой победой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После победы Ангелины в соцсетях стали копать под нее и утверждали, якобы самая красивая мисс — замужем. Стало быть, надо было участвовать в «Миссис». Но финалистка в интервью kp.ru отвергла обвинения: она не в браке, но молодой человек у нее есть. Организаторы конкурса также подтвердили, что Ангелина не замужем.