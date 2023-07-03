Кружки, секции и клубы по интересам: 10 идей, чем занять ребенка на каникулах в Москве

Вместо смартфонов — кино, театр, планетарии и научный лагерь Фото: Андрей АБРАМОВ

1. «Зеленая школа»

Клуб юных натуралистов и городская дача в парке Горького. Учат окучивать грядки, работать с семенами и готовить. Есть также ясельная группа. Ребята постарше могут посещать кружки, мастер-классы (500 — 1000 руб/занятие) или быть под присмотров в режиме свободного пребывания. В последнем случае оплата почасовая 300 руб/час. Справки 8 (963) 758-39-35

2. Бесплатное кино

«Москино» (ведомство занимается столичными кинотеатрами, которые принадлежат столице) запустило свой проект к каникулам. Каждый вторник до 22 августа бесплатно показывают ленты из золотого фонд детской отечественной кинематографии — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Старик Хоттабыч» и т.д.. Нужна предварительная регистрация на сайте mos-kino.ru (раздел «Специальные мероприятия» — кнопка «Каникулы»). Там же опубликована афиша. Участвуют кинотеатры «Искра», «Космос», «Тула», «Спутник», «Березка» и другие.

3. «Технознайка»

В столице есть 21 детский технопарк. Это комплексы, в которых собраны секции преимущественно инженерной направленности. Это проект от московского правительства. Летом сделали проект «Технознайка» — это серия мастер-классов (каждый по два часа). Попробовать себя можно в создании мультфильма, сборке электронных схем, робототехнике, программировании, разработке программ VR и AR, столярном деле, сити-фермерстве, в графическом дизайне, живописи и рисовании, в аддитивных технологиях и многом другом. Есть бесплатные занятия — причем их много, а на платные — цены от 500 рублей. Также продают абонементы. Афишу и все условия смотрите на technopark-kids.ru.

4. Интерактивы в музее

Дарвиновский музей (Вавилова, 57, м. «Академическая») на все лето составил плотное расписание для гостей. Есть программы для дошколят и подростков. Рисуют, организуют квесты, водят экскурсии. Есть и дистанционные уроки. Цена 200 — 950 руб. за занятие. Подробнее на сайте darwinmuseum.ru, для справок 8 (499) 134-61-24

5. Лето в планетарии

У московского планетария (Садовая-Кудринская улица, 5, стр. 1, м. «Баррикадная») нет комплексной программы для ребят. Но каждый день с 10:00 до 21:00 (вторник выходной) крутят фильмы, водят экскурсии, устраивают познавательные спектакли и прочий досуг. Цена 500 — 2500 руб. за мероприятие. Полное расписание на сайте planetarium-moscow.ru.

6. Мероприятия библиотек и культцентров

В каждом округе столицы есть «Объединение культурных центров» (ОКЦ). По сути главенствующая над библиотеками и прочими культ-локациями организация. У себя на сайте они в удобном формате выкладывают афишу: спектакли, лекции, образовательные интенсивы и другой занятия для детей. Есть платные и бесплатные мероприятия. Найти ОКЦ своего округа можно на сайте mos-razvitie.ru в разделе «Культура». Кликайте на свой округ, переходите на сайт и далее в раздел «Афиша». Или можно в поисковике вбить, например, «ОКЦ ВАО».

7. Театральная мастерская

Детский музыкальный театр юного актера набирает школьников 7 — 17 лет. С ними занимаются актерским мастерством и вокалом две-три недели, а в конце вся смена играет спектакль. Такие кружки есть у метро «Чистые пруды», «Чеховская», «Бауманская». Стоимость театральной смены 19 200 руб. Справки 8 (977) 923-24-73.

8. Прыг-скок

В Москве есть 20 батутных центров. Очень популярная забава у детей. Там прыгают не на «пузытах» батутах, которые иной раз ставят в парках, а на спортивных снарядах. Плюс обустраивают разные полосы препятствий, тренажеры. Во многих таких центрах есть группы дневного пребывания. Там за ребятами следят вожатые и учат делать разные трюки. Подобные смены организуют, например, в центрах Ogo (м. «Профсоюзная»), «ДжампВэй» (м. «Сходненская»), «Небо» (м. «Сокол», «Бабушкинская», «Фили»), FlipFly (м. «Семеновская»). Цена в среднем 2500 — 3500 руб/день.

9. Научный лагерь

Проект Sciencely (переводится как «научно обосновано») в культурном центре ЗИЛ проводят летние лаборатории. Набирают ребят 9 — 16 лет на пятидневку — по сути дневной лагерь. Есть группы по биологии, химии, психологии и другим естественным наукам. Цена немаленькая 27 900 руб. Альтернатива — сокращенная программа, где нет досуга, а только занятия — очно или онлайн. Такой интенсив стоит 7250 руб. Справки 8 (495) 255-07-35.

10. Для экстремалов

Профессионально кататься на роликах, скейтборде, рисовать граффити и покорять скалодромы учат комплексе «Кант» (Электролитный проезд, владение 7б, метро «Нагорная»). Смены по пять дней. Цена от 22 000 руб.