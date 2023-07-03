Испытания машин с пассажирами в условиях города должны были начать еще полтора года назад Фото: Андрей АБРАМОВ

По Москве наконец поехали автономные такси Яндекса - машина рулит по маршруту без участия человека. Пока только в одном районе и с некоторыми ограничениями. Но это все нюансы, ради которых, впрочем, пришлось преодолеть ворох бюрократических препон. Отправляемся на юго-запад - в Ясенево.

По Ясенево катаются десять таких авто. Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда ехал кататься на роботакси, думал, что компания поставила одну-две машины ради пиара технологии. На деле все оказалось вполне масштабно. Хотя пока это все же тестирование. В Ясеневе днем я насчитал по меньшей мере десять роботакси. Если постоять минут пять на какой-нибудь большой улице, то бело-красная машинка обязательно проедет мимо.

Кто угодно вызвать новинку не может - надо подать заявку. После этого в приложении Яндекс Go, через которое вызываешь такси, среди тарифов вроде «Эконом» и «Комфорт» появляется особая кнопка - «Роботакси». Доступно оно с семи утра до часу ночи. Любая поездка стоит 100 рублей.

Обратите внимание на крышу авто — это лидар. В решетке радиатора и боковых крыльях спрятаны камеры. Фото: Андрей АБРАМОВ

ГОРОД - КАК В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ

Машины пока не заезжают во дворы. В районе есть около 40 точек посадки и высадки пассажиров. Они вдоль крупных кварталов, вблизи метро, магазинов и т. д. Заказываю «ласточку», и через три минуты робокарета подана. Забираюсь на заднее сиденье, а в салоне на водительском кресле - человек.

- Так вы таксист? А мне нужен был роботаксист…

- Я инженер-испытатель, - гордо ответил мужчина по имени Артем. И напомнил, что сейчас закон не разрешает беспилотникам кататься самостоятельно. Обязательно наличие человека для подстраховки. Однако за всю поездку - она длилась около 15 минут - Артем ни разу не коснулся руля.

Человек, который сидит на месте водителя — не таксист, а инженер-испытатель. Фото: Андрей АБРАМОВ

Голос из динамика поприветствовал меня и попросил пристегнуться. Пока не щелкнешь ремнем, машина не поедет. После этого на планшете - сенсорный экран стоит между двумя передними сиденьями - появляется кнопка «Начать поездку». Кликаю, и машинка покатилась.

Самое удивительное - наблюдать, как на очередном повороте руль стремительно вращается сам по себе. Пока едешь, на экране можно посмотреть короткий ролик про технологию. А еще в режиме реального времени отображаются карта местности, все-все машины и пешеходы вокруг. Это демонстрация того, как работает зрение робота (см. «Конкретно»). Напоминает компьютерную игру, в которой ты следишь за городом сверху и видишь все в радиусе 100 метров вокруг.

Отвлекать инженера-испытателя за рулем нельзя. Но я осторожно на светофорах все же его расспросил.

- Первое время (беспилотное такси поехало 7 июня. - Авт.) было мало заказов - рассказал Артем - А сейчас много пассажиров стало. Очень активно по району люди ездят. У некоторых это в привычку вошло: каждое утро на роботакси до метро ехать.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НА ЛИХАЧЕЙ НЕ ОБИЖАЕТСЯ

На очередном перекрестке моего робота подрезал здоровый внедорожник: лихо протиснулся вперед при повороте в паре сантиметров от нашей передней фары. Но машина повела себя спокойно: притормозила, а затем продолжила движение. Инженер-испытатель и бровью не повел.

Одна из улиц была перекопана - меняли трубы и оставили из трех полос только одну узкую. Робот легко прорулил сложный участок. В такие моменты раскрываются плюсы безэмоциональной машины: она видит только цель - доехать без аварий, куда ей указано, невзирая на погоду, настроение, листание соцсетей и прочие человеческие факторы.

Сейчас на заднем сиденье может ездить только один пассажир. И на переднее пассажирское садиться пока нельзя. Но это временные меры. Как и с ограничением ареала поездок только по Ясеневу.

Если испытания пройдут гладко, следующим этапом станет уже дистанционный контроль за беспилотниками. То есть инженера в салоне не будет. Он из офиса через мониторы будет страховать движение робота.

К слову, Яндекс не единственная российская компания, которая осваивает роботранспорт (просто делает это пока что чуть активнее других). На рынок претендует также Сбер. Свои разработки он тестировал год назад в Санкт-Петербурге и Москве, но с пассажирами из числа своих сотрудников.

Также Сбер целится на рынок большегрузов: в этом месяце погнали фуры-беспилотники (за рулем тоже для подстраховки сидит испытатель) по трассеМ11 «Нева».

Здесь же в середине июня поехали беспилотники от КамАЗа. А «Газпромнефть» тестирует роботизированные большегрузы в Арктике.

У пассажиров вот такой планшет, на котором показано, как город видит машина. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему ездит только в Ясеневе

Сейчас закон запрещает передвижение беспилотников по дорогам. А уж тем более - перевозку пассажиров. Поэтому потребовалось ввести специальный правовой режим. По сути, это постановление, которое регламентирует ситуации, где и как может кататься роботакси - с учетом ограниченной зоны.

Яндекс разрабатывает технологию с 2016 года. В 2018-м начал тестировать такие машины в городе и на трассе с обязательным условием: на водительском кресле должен сидеть инженер-испытатель. Автономные авто замечали и в центре Москвы, и по стране. Перевозку с пассажирами хотели начать в конце 2021 года. Но согласование в кабинетах чиновников затянулось. В итоге реальные испытания стартовали только сейчас.

Ясенево выбрали, потому что тут неплохая дорожная инфраструктура и при этом довольно простая. Район застраивали в конце 70-х, комплексно. Если посмотреть на карту, можно увидеть ровные линии улиц без «прожилок» в виде всяких проездов и мелких перекрестков. При этом Ясенево изолирован от Москвы Битцевским лесом, и жители много передвигаются именно по своему району, не перемещаясь в соседние.