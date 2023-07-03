«Вся перекроена!»: Какие пластические операции прошла «Мисс Москва» прежде чем выиграть конкурс

25-летняя Ангелина Бреженская - Мисс Москва-2023
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
25-летняя Ангелина Бреженская выиграла конкурс красоты «Мисс Москва» в 2023 году. И собрала тонны хейта в соцсетях. Как ее только не «полоскали» ее пользователи!
«Саратовская Барби!» (Ангелина оттуда родом — Ред.)
«Вся перекроена!»
«Пластиковая кукла»
Мисс Москва-2023 подверглась критике из-за неестественной красоты.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Разумеется, все из-за подозрений в хирургических методах коррекции внешности. Во время дефиле в купальниках среди всех участниц у Ангелины был самый объемный бюст. Что, конечно, не преступление, но все же фора. Мимика лица также не похожа не естественную. В своих соцсетях у девушки точеные скулы, острый подбородок. Однако на заброшенных аккаунтах новой «Мисс Москва» сохранились снимки в более юном возрасте. И там она выглядит иначе…
На этом фото Ангелине 12 лет.
Фото: социальные сети
Сайт kp.ru попросил пластического хирурга Антона Выходцева посмотреть фото главной красавицы столицы — сравнить снимки с конкурса, соцсетей и архивные портреты девушки.
Здесь королеве красоты 20 лет.
Фото: социальные сети
Единственное, в трансформации чего врач был не до конца уверен — грудь.
— Обращает на себя внимание резкий контур в верхнем склоне груди. Он соответствует месту расположения и форме имплантов. Это заставляет заподозрить их наличие. Однако достоверно сказать сложно, но фото с маленькой грудью на просторах интернета найти мне не удалось.
В регламенте конкурса не прописан запрет на проведение пластических операций участникам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По поводу корректировки лица пластический хирург ответил однозначно.
— 100% была ринопластика: нос изменился радикально. Как в отношении ширины, так и в отношении проекции, профиля и формы кончика. Объем губ стал однозначно больше, что свидетельствует об использовании филлеров (инъекционные наполнители — Ред.) для их увеличения. Подбородок претерпел значительные преобразования. Увеличилась проекция, изменилась форма. Это может свидетельствовать об установке подбородочных имплантов. Кроме этого в подбородок выполнялись инъекции филлеров. На фото с конкурса видно появление резкой локальная остроты подбородка, — рассказал Антон Выходцев.
Врач заподозрил, что королева красоты прибегала к пластике
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Эксперт акцентировал внимание на выдающиеся скулы . А также уменьшенный объем щек — если сравнивать со снимками, где Ангелина моложе. Врач предполагает: было удаление комочков Биша — жировых отложений на щеках.
— Изменился контура овала лица. Вероятно, произведены инъекции филлеров. Возможно использованы нитевые методики лифтинга, — рассказал хирург.
Ангелина родом из Саратова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кроме того, врач подозревает, что была эндоскопическая подтяжка лица — верхней и средней трети. Косвенно на это указывает изменение формы бровей, а еще скулы стали объемнее не там, где раньше. Заподозрил эксперт также блефаропластику — изменению формы век, разреза глаз. И хейлопластику — коррекцию губ.
— Обращает внимание укорочение расстояния от носа до верхней губы, а также изменение ее формы с резким взлетом центральных отделов. Это может свидетельствовать о выполнении хейлопластики типа булхорн (верхняя губа становится «пышнее» и ближе к носу — Ред.). На некоторых фото видно изменение цвета кожи под крыльями носа — это типичное место расположения рубца от булхорна. Однако рубец может быть и от уменьшения крыльев носа после ринопластики.
Сама девушка отвечает на придирки, что не обязана всем нравится.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
К слову, в регламенте конкурса не прописан запрет на проведение пластических операций участникам. Главные требования к параметрам — это рост не менее 168 см (у Ангелины 171 см) и возраст от 18 до 32 лет.
Ранее в интервью kp.ru новая «Мисс Москва» ответила всем хейтерам.