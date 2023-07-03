«Вся перекроена!»: Какие пластические операции прошла «Мисс Москва» прежде чем выиграть конкурс

25-летняя Ангелина Бреженская - Мисс Москва-2023 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25-летняя Ангелина Бреженская выиграла конкурс красоты «Мисс Москва» в 2023 году. И собрала тонны хейта в соцсетях. Как ее только не «полоскали» ее пользователи!

«Саратовская Барби!» (Ангелина оттуда родом — Ред.)

«Вся перекроена!»

«Пластиковая кукла»

Мисс Москва-2023 подверглась критике из-за неестественной красоты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разумеется, все из-за подозрений в хирургических методах коррекции внешности. Во время дефиле в купальниках среди всех участниц у Ангелины был самый объемный бюст. Что, конечно, не преступление, но все же фора. Мимика лица также не похожа не естественную. В своих соцсетях у девушки точеные скулы, острый подбородок. Однако на заброшенных аккаунтах новой «Мисс Москва» сохранились снимки в более юном возрасте. И там она выглядит иначе…

На этом фото Ангелине 12 лет. Фото: социальные сети

Сайт kp.ru попросил пластического хирурга Антона Выходцева посмотреть фото главной красавицы столицы — сравнить снимки с конкурса, соцсетей и архивные портреты девушки.

Здесь королеве красоты 20 лет. Фото: социальные сети

Единственное, в трансформации чего врач был не до конца уверен — грудь.

— Обращает на себя внимание резкий контур в верхнем склоне груди. Он соответствует месту расположения и форме имплантов. Это заставляет заподозрить их наличие. Однако достоверно сказать сложно, но фото с маленькой грудью на просторах интернета найти мне не удалось.

В регламенте конкурса не прописан запрет на проведение пластических операций участникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По поводу корректировки лица пластический хирург ответил однозначно.

— 100% была ринопластика: нос изменился радикально. Как в отношении ширины, так и в отношении проекции, профиля и формы кончика. Объем губ стал однозначно больше, что свидетельствует об использовании филлеров (инъекционные наполнители — Ред.) для их увеличения. Подбородок претерпел значительные преобразования. Увеличилась проекция, изменилась форма. Это может свидетельствовать об установке подбородочных имплантов. Кроме этого в подбородок выполнялись инъекции филлеров. На фото с конкурса видно появление резкой локальная остроты подбородка, — рассказал Антон Выходцев.

Врач заподозрил, что королева красоты прибегала к пластике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт акцентировал внимание на выдающиеся скулы . А также уменьшенный объем щек — если сравнивать со снимками, где Ангелина моложе. Врач предполагает: было удаление комочков Биша — жировых отложений на щеках.

— Изменился контура овала лица. Вероятно, произведены инъекции филлеров. Возможно использованы нитевые методики лифтинга, — рассказал хирург.

Ангелина родом из Саратова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, врач подозревает, что была эндоскопическая подтяжка лица — верхней и средней трети. Косвенно на это указывает изменение формы бровей, а еще скулы стали объемнее не там, где раньше. Заподозрил эксперт также блефаропластику — изменению формы век, разреза глаз. И хейлопластику — коррекцию губ.

— Обращает внимание укорочение расстояния от носа до верхней губы, а также изменение ее формы с резким взлетом центральных отделов. Это может свидетельствовать о выполнении хейлопластики типа булхорн (верхняя губа становится «пышнее» и ближе к носу — Ред.). На некоторых фото видно изменение цвета кожи под крыльями носа — это типичное место расположения рубца от булхорна. Однако рубец может быть и от уменьшения крыльев носа после ринопластики.

Сама девушка отвечает на придирки, что не обязана всем нравится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К слову, в регламенте конкурса не прописан запрет на проведение пластических операций участникам. Главные требования к параметрам — это рост не менее 168 см (у Ангелины 171 см) и возраст от 18 до 32 лет.

Ранее в интервью kp.ru новая «Мисс Москва» ответила всем хейтерам.