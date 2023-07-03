Вышел из дома и просто исчез: как маленький мальчик бесследно пропал на 12 лет и что было дальше

Братья, хоть и выросли порознь, на самом деле очень похожи Фото: из семейного архива

- Когда он появился у нас прошлым летом, то был совсем другим. Тихим. Нервным. А сейчас он меня пугает. «Подкалывает» меня. И смеется громко, — 16-летний Миша сам не замечает, как начинает жаловаться на своего младшего брата.

- Но ты рад, что он вернулся?

- Конечно, я уже не знаю, как можно без него.

Братья в детстве Фото: из семейного архива

ИСТОРИЯ СЕМЬИ КАНАФИНЫХ

Мишу и Пашу разлучили в 2010 году, когда мальчикам было по два года. По словам матери, папа взял погулять младшего сына и просто исчез. Позвонил через несколько часов: мол, не теряй, мы улетаем в Чехию на пару месяцев. После этого перестал выходить на связь. В следующий раз сына Любовь Канафина увидит только через 12 лет.

Пытаясь найти мальчика, женщина выступала на телевидении, завела блог в соцсетях. Параллельно развелась с мужем, добилась через суд единоличной опеки над обоими детьми, возбуждения уголовного дела о похищении ребенка и объявления его в розыск. 19 мая прошлого года ей неожиданно позвонили из полиции:

- Приезжайте, ваш сын у нас.

Выяснилось, что все эти годы мальчик жил с отцом Антоном Канафиным в Минске. Когда ему исполнилось 14 лет, получать паспорт подростка отправили к бабушке в Москву. Свекровь Валентина Сергеевна привела Пашу в МФЦ, а там при проверке данных операционисты увидели, что ребенок числится в розыске.

Выяснилось, что все эти годы мальчик жил с отцом Антоном Канафиным в Минске Фото: из семейного архива

Знакомство вышло тяжелым: все эти годы Паша был уверен, что не нужен маме, что она желает ему только плохого. Дошло до того, что он наотрез отказался ехать к ней, поэтому на время поселился в социально-реабилитационном центре. Мать и сын налаживали отношения под руководством психолога. Летом мальчик согласился познакомиться с братом, а потом – переехать к семье.

При проверке данных операционисты увидели, что ребенок числится в розыске Фото: из семейного архива

В сентябре пошел в ту же школу, что и Миша. А 5 сентября… бесследно исчез. Камеры видеонаблюдения показали, как за ним приходит бабушка Валентина Сергеевна, по пути женщина избавилась от портфеля с учебниками и телефоном внука – просто выкинула все это добро на помойку.

Пашу и Антона Канафиных обнаружили в подмосковном городе Пущино Фото: из семейного архива

Любовь Канафина была безутешна. Она была в ярости. Наседала на следователей, пыталась выйти на след сына сама. Наконец, спустя месяц Пашу и Антона Канафиных обнаружили в подмосковном городе Пущино. Оказалось, что по российским законам отца нельзя привлечь к уголовной ответственности за похищение собственного ребенка, поэтому за злостное неисполнение решений суда о месте проживания детей Антона Канафина лишь оштрафовали на 30 000 рублей. А отношения с сыном Любови пришлось выстраивать по новой: месяц жизни с папой буквально перечеркнул все, чего удалось добиться психологам до этого. В итоге к маме и брату домой Паша согласился вернуться только в декабре прошлого года.

Антон Канафин со своим адвокатом во время суда Фото: Александра БУДАЕВА

РОДСТВО НА УРОВНЕ ПРИВЫЧЕК

С тех пор прошло полгода. Мы договариваемся встретиться с Любовью, Пашей и Мишей во дворе их дома. На вопрос, что можно привезти мальчикам, их мама отвечает:

- Привезите, пожалуйста, тортик. Только маленький – Паша обожает сладости, но много ему нельзя, у него больной желудок.

В назначенный день у подъезда вижу только Любовь и Мишу. У мальчика ДЦП, поэтому по двору он разъезжает в специальной машинке – ее купили еще лет пять назад, и вот поди ж ты, китайский аппарат верой и правдой служит до сих пор.

- Паша отказался выйти, — немного смущенно объясняет Любовь Канафина в ответ на мой немой вопрос. – Он очень своевольный мальчик. Спит до обеда, тогда как мы с Мишей рано встаем, ворчит из-за того, что мы его полезной едой кормим.

Миша с мамой Любовью Канафиной Фото: Александра БУДАЕВА

- А еще он меня пугает, — доверительно сообщает Паша. – Я раньше прямо кричал на него от испуга. Чем пугает? Разными вещами – что я буду спать на балконе, например. А там же комары! Сейчас, правда, он чаще смешит меня. Я даже юмористом хочу стать. Как он.

Любовь Канафина объясняет: братья постоянно что-то придумывают: то каких-то своих сказочных существ, то словечки смешные, «свежая» идея – ортопедический кефир. Почему ортопедический? Потому что полезный. А еще братья вместе поют песню про мышек и рис на китайском. Да-да, на языке Поднебесной.

- Изначально языками в нашей семье увлекалась я, — признается Любовь Канафина. – Немного говорю на английском, со словарем - по-немецки. А пару лет назад решила учить китайский – он не из нашей языковой группы, поэтому это вдвойне интересно. Миша тоже заинтересовался, и мы вместе начали заниматься по урокам в интернете. Когда Паша переехал к нам – тоже втянулся.

По словам матери, братья, хоть и выросли порознь, на самом деле очень похожи: оба повторяют одно и то же по нескольку раз, не видят, что у них под носом, любят острую еду, которую не едят ни мама, ни папа мальчиков. А еще у обоих Любовь заметила способности к языкам и любовь к музыке, особенно классической. Поэтому они ходят вместе с дедушкой в усадьбу Свиблово на концерты.

В отличие от брата, Паша лучше понимает математику, чаще обижается и ворчит, больше любит компьютерные игры и… сладости. Вот это краеугольный камень многих семейных конфликтов: Паша обожает печенье и даже может сам его приготовить, шоколад, леденцы – все это подросток готов есть круглые сутки. Но увы, из-за проблем со здоровьем ему нужно соблюдать диету.

В дверях - Любовь Канафина, в сером - Антон Канафин во время суда Фото: Александра БУДАЕВА

- Бывает, я ругаю Пашу, а тут приходит наш кот Барсик и заступается за него, так что долго сердиться не получается, — смеется Любовь Канафина. – У них с котом особые отношения сложились: Барсик «воспитывает» его, будто котенка: ходит за Пашей хвостом, мяукает на него каким-то особенным менторским тоном.

- А с папой и бабушкой с той стороны общаетесь?

- Я – нет, не хочу знать этих людей, — мрачнеет Любовь Канафина. – К нам они не приходят, но Паша, возможно, переписывается с ними – у него же есть телефон и планшет. Я не заостряю на этом внимания. Хочу, чтобы это лето было счастливым для нас всех: чтобы мы много гуляли, купались и загорали – проводили вместе время, чтобы стать настоящей и крепкой семьей, как это было когда-то.

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