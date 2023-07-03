Снос самостроя в Москве: Детская площадка - вместо шиномонтажа, жилые дома с зелеными дворами - взамен складов

В Северном Чертанове на юге Москвы снесли простоявший несколько лет сгоревший незаконный торговый центр.

Самостроя в столице становится меньше с каждым годом. При этом почти треть свободных от «шанхаев» площадок отдают под новые общественные пространства. Здесь появляются скверы, игровые комплексы для детей, спортивные зоны, бесплатные парковки.

В мэрии Москвы рассказали, что открывается на месте снесённых незаконных построек.

Рядом работает павильон с фермерскими продуктами.

ВКУСНОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

В Северном Чертанове на юге Москвы снесли простоявший несколько лет сгоревший незаконный торговый центр. Теперь на этом месте обустроили прогулочное пространство около фестивальной ярмарочной площадки «Московские сезоны». Рядом работает павильон с фермерскими продуктами.

Во время благоустройства около него поставили скамейки, фонари, проложили пешеходные дорожки, высадили деревья и открыли детскую игровую площадку.

Где: ст. м. «Чертановская», Сумской пр-д, вл. 2б.

ВЫРОС ГОРОД-САД

В Щукине на северо-западе столицы убрали шиномонтаж с автомойкой - целый городок из 19 павильонов. Все они были построены без разрешения. Рядом освободили от самостроя еще один участок в 22 тысячи квадратных метров.

На этом месте тоже без необходимых документов работал автосервис. Теперь здесь появились жилые кварталы - с цветниками, газонами, детской площадкой и общественными пространствами.

Где: ст. м. «Октябрьское поле», ул. Берзарина, вл. 28-32.

Фото: mos.ru

ПРОГУЛЯЕМСЯ ПО ПЕШЕХОДНОМУ МАРШРУТУ

В Отрадном на северо-востоке города разобрали более 900 квадратных метров заброшенных складов. При этом освободился участок площадью более 21 тысячи квадратных метров. На нем уже начали строить жилой комплекс - многоэтажки комфорт-класса с благоустроенными дворами. Здесь высадят луговые травы и газоны, поставят игровые комплексы для детей, спортплощадки и садовые диваны. Для прогулок проложат пешеходный маршрут до соседнего Ботанического сада. Тропа выведет прямиком к Японскому саду. В будущем квартале появятся также школы, детские сады, магазины и все необходимое для удобства жителей.

Где: МЦК Владыкино, Сигнальный пр-д, вл. 16.

Фото: mos.ru

РАСЦВЕТУТ АЛЬПИЙСКИЕ ГОРКИ

В районе Северный на северо-востоке столицы снесли заброшенный автозаправочный комплекс. В этом году на его месте обустроят пешеходное пространство с зонами отдыха, фонарями, дорожками, ландшафтными горками, навесами и качелями. А скамейки сделают дизайнерскими - в форме капли.

Фото: mos.ru

На спортивной площадке поставят теннисные столы и уличные тренажеры. По соседству откроется скейт-парк.

Где: ст. м. «Физтех» (открытие до конца 2023 года), Дмитровское ш., д. 120.

Фото: mos.ru

ТЕХНОПАРК И ЗАВОД

В Капотне на юго-востоке Москвы почти два гектара занимали незаконные склады, бытовки, ангары и свалки. Их нашли во время проверки района с помощью квадрокоптеров. Все постройки уже сровняли с землей. В ближайшие годы площадку превратят в промышленный комплекс. Здесь разместится завод по выпуску товарного и архитектурного бетона. Кстати, на северо-востоке в районе Cеверный после сноса самостроя появится фармацевтический технопарк.

Где: ст. м. «Алма-Атинская», 2-й Капотнинский пр-д.

НА ЗАМЕТКУ

С жалобами на самострой или непонятно откуда взявшийся шлагбаум можно обратиться в столичную Госинспекцию по недвижимости любым удобным способом:

- на «горячую линию» - (495) 539-37-00, в будни с 8.00 до 20.00;

- через онлайн-приёмную на сайте ведомства - https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=20369090;

- по электронной почте - GIN@mos.ru;

- обычным письмом по адресу: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 3/6, стр. 6.

КОНКРЕТНО

С 2011 года в Москве вывели «из тени» около 24 тысячи незаконных построек. Их общая площадь - более 11,5 миллиона квадратных метров.

Из них снесли уже более 17,6 тысячи сооружений. При этом освободили от хлама почти 8,5 миллиона квадратных метров столичной земли.

Чаще всего в списке самостроя:

- магазины, кафе, сервисные службы - таких примерно треть от всех стихийных строений;

- на втором месте - промышленные корпуса и склады;

- затем - гаражи, стоянки, автомойки, автосервисы, шиномонтажи. Еще попадаются шлагбаумы, цепочки, ограждения, бытовки и другая «мелочь».

По данным Госинспекции по недвижимости Москвы.