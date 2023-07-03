Реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах: Мозаичные панно, обсерватория и класс беспилотников

Фото: mos.ru

Масштабная реставрация пяти из семи исторических корпусов Дворца пионеров на Воробьёвых горах проводится впервые за последние 60 лет. Памятник советского модернизма и соседний с ним парк имени 40-летия ВЛКСМ уже совсем скоро приведут в порядок.

«Работы очень много, мы очень быстро все делаем, и уже будут новые технические возможности, новая эстетика, новый вид, - сказал сегодня, 3 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра Дворца. - Но инженерные коммуникации прогнили уже настолько, что мы тогда бы уже закрыли по аварийке, то есть это уже вынужденная отчасти мера. Мы долго не приступали».

Мэр уточнил, что специалисты постарались за несколько месяцев сделать все необходимое - разработать проект, начать ремонт и параллельно провести реставрацию. Благодаря этому не пришлось полностью закрывать Дворец на долгий срок. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что уже к началу нового учебного года дети смогут заниматься в исторических корпусах.

Фото: mos.ru

ЧТО СДЕЛАЮТ

Во время реставрации во Дворце пионеров на Воробьёвых горах:

- сохранят и обновят здания-памятники, в том числе расположенные в них планетарий, обсерваторию, большой концертный, выставочный и большой гостиный залы, театральное пространство и многое другое;

- восстановят исторический вид корпусов внутри, а также фасады, в том числе мозаичные панно и цоколи из натурального камня;

- отремонтируют внешние и внутренние стены, лестницы, перекрытия и полы, кровлю и козырьки;

- заменят внутренние и наружные двери, окна и витражное остекление, а также модернизируют инженерные коммуникации.

На сегодня Дворец обновлен на 75 процентов.

В зданиях разместятся творческие и технические зоны, среди которых:

- класс беспилотных летательных аппаратов;

- планетарий и обсерватория;

- лаборатория рисунка и живописи;

- танцевальные, хоровые и музыкальные классы;

- технопарк;

- библиотечный центр.

Фото: mos.ru

Около Дворца на площади 10 гектаров:

- восстановят входную перголу;

- благоустроят площадь Парадов;

- приведут в порядок амфитеатр;

- проложат пешеходные дорожки, а также поставят 66 новых фонарей и 119 лавочек, вазонов, уличных украшений;

- высадят 18 деревьев и порядка 270 кустарников, 14,5 тысячи квадратных метров газонов и свыше 3,3 тысячи «квадратов» цветников.

В соседнем парке имени 40-летия ВЛКСМ, кроме благоустройства, восстановят скульптуру «Олень», сохранившуюся только на треть, а также три фонтана. На одном из них вновь появится ранее утраченная скульптура «Камыши». Рядом откроют четыре детские площадки, скейт-парк и воркаут. Параллельно восстановят сцену на площади перед театром имени Сац.