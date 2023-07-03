«Недвижимость за 1 рубль»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о новых сервисах поддержки предпринимателей

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Московская область запускает несколько новых сервисов и программ в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Нововведения губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил на традиционном еженедельном совещании с региональными министрами и главами городских округов.

- Новые решения по поддержке малого бизнеса - это тема, которой все время нужно уделять особое внимание, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы все слышали, о чем говорил наш Президент на ПМЭФ: в сложных условиях особенно важно дать бизнесу точку опоры, поддержать тех, кто строит и реализует долгосрочные планы, рассчитанные на укрепление технологического, промышленного, аграрного суверенитета нашей страны. В Подмосковье мы также стараемся поддерживать предпринимателей – запускаем региональные меры, внедряем современные сервисы. Важно, чтобы удобных сервисов для бизнеса становилось больше.

На портале Госуслуг Московской области уже доступна новая услуга, которую можно оформить через цифру - «Недвижимость за 1 рубль». На Инвестиционном карте региона можно подобрать подходящий объект (помещение, здание или участок) на интерактивной карте.

- Такой сервис мы запустили по аналогии с «Землей за 1 рубль», - объяснил губернатор. - Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт - это важный акцент и он должен быть понятен бизнесу.

Для оформления есть несколько условий. Во-первых, на такую льготную стоимость могут только малые и средние предприятия, в которых трудятся не более 250 человек, а годовая выручка не превышает 2 миллиардов рублей.

Стоимость 1 рубль за 1 квадратный метр распространяется на объекты, износ которых составляет 80% и более. При этом цена аренды помещений и зданий, которые изношены менее чем на 80%, будет соответствовать расчетам по налогу на имущество.

Срок рассмотрения заявки, поданной в электроном виде, - всего до 10 рабочих дней. Договор аренды также будет подписан в цифре.

Арендовать без торгов помещение можно на 10 лет, а здание - на 15 лет, - доложила губернатору заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - У компании есть обязательство: отремонтировать объект недвижимости в течение 1,5 лет или реконструировать его за 3 года. А дальше бизнес имеет право преимущественного выкупа этого помещения или здания.

На данный момент муниципалитеты предлагают предпринимателям 230 лотов по цене 1 рубль за квадратный метр. В лидерах по количеству вариантов - Богородский городской округ, Люберцы, Серпухов. В ближайшее время число предложений будет увеличено более чем в 2 раза.

Екатерина Зиновьева доложила еще одном сервисе, который начал работу несколько лет назад и здорово облегчит жизнь предпринимателям.

- С 30 июня запустили сервис «Вывеска + фасадная схема». Мы его обсуждали давно, был запрос со стороны бизнеса, - отметила министр. - Это достаточно массовая услуга - 26 тысяч вывесок в год получает бизнес на фасадах. И мы в свое время нашли несоответствие, что если бизнес хочет вывеску, но у него нет фасадной схемы, то возникают отказы. Сейчас мы сделали услугу «два в одном» и вывеску можно будет повесить, получив еще и фасадную схему.

Еще 5 Новых сервисов планируют запустить в ближайшее время.

- Первый - «Путь экспортера», это алгоритм, как начать экспортировать. Второй – «Поставь товар в контейнер», у нас есть проработка с нашими транспортными компаниями, в том числе с РЖД, которые готовы подключиться. Третий сервис – «Открой бизнес на 1-2 этажах МКД». Это будет комплексная услуга - не просто можно получить недвижимость, а сразу пакет мер поддержки. Четвертый - попробуем сделать совместный комплексный сервис «Начни бизнес в парках». И пятый называется «Начни производство быстро». Это покупка промышленной недвижимости «Подмосковье индастриал», мы бы хотели объединить его с промипотекой и сделать такое готовое коробочное решение для бизнеса.

КОНКРЕТНО

«Земля за 1 рубль» в фактах и цифрах

- 162 договора и соглашения о предоставлении земельных участков по льготной программе «Земля за 1 рубль» и по упрощенной процедуре без проведения торгов.

- 122 млрд рублей - общий объем инвестиций, которые будут вложены в строящиеся на этих участках объектах бизнеса.

- Более 15 тысяч новых рабочих мест будут созданы на этих предприятиях.