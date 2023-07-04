Всё будет эчпочмак – в Коломенском прошёл «МИРовой сабантуй»

Фото: телеканал «МИР»

В Москве в 35-ый раз с размахом отметили Сабантуй – праздник с национальным колоритом, где каждый желающий может проникнуться традициями и обычаями татарской и башкирской культуры. Основные торжества проходили в музее-заповеднике «Коломенское». А самые увлекательные мероприятия - на интерактивной площадке телеканала «МИР».

Гостей на «МИРовом» сабантуе угощали эчпочмаками – традиционным блюдом татарской и башкирской кухни. Сразу на всех невероятно сочное и ароматное блюдо готовили ведущие «МИРа» - Камила Тилова, Элина Дашкуева, Гиви Твалтвадзе. Руководила процессом уже опытный кулинар, ведущая телеканала «МИР» Гузель Камаева. Она знает все тонкости приготовления эчпочмака:

«У нас интернациональный телеканал. Мы – про единство национальностей. Наши ведущие покинули эфирные студии и приехали в «Коломенское» готовить эчпочмак», - говорит Гузель Камаева. «И есть их обязательно», – уточняют коллеги.

Гости не только наблюдали за происходящим. Чтобы эчпочмак удался, многие внимательно повторяли действия за ведущими. А некоторые участники, как оказалось, ждали мастер-класс еще с прошлого «МИРового Сабантуя», когда освоили секреты приготовления беляшей.

«Мир» предложил не только присоединиться к празднику, но и отметить сразу три юбилея телерадиокомпании - 30 лет с начала вещания телеканала и радиостанции «МИР». И 10 лет первому евразийскому информационному телеканалу «МИР 24». Для гостей работала площадка с увлекательными настольными играми – катамино, дженга, шашки. Также можно было сделать снимки на память в креативной фотозоне с лентами или в костюмированной зоне. Здесь предлагали примерить традиционные татарские и башкирские наряды.

Московский Сабантуй – один из главных этно-фестивалей лета. Посетителей ждали розыгрыши и мастер-классы, выступления национальных коллективов, финальные схватки Кубка мира по поясной борьбе. Гуляния продолжались до позднего вечера.