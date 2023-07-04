В Марьиной Роще заселение четвертого дома по программе реновации начнется в сентябре

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На улице Анненская, дом 6 на северо-востоке Москвы по программе реновации готовится принять жильцов новостройка. Этот дом – четвертый, который ввели с начала программы реновации в районе Марьина Роща. Заселение новостройки планируется начать в сентябре, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В доме 144 квартиры с современными планировками и отделкой по стандартам программы реновации. Две квартиры оборудованы для маломобильных жильцов, в них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

В подземном уровне размещена автостоянка, спуститься сюда можно со своего этажа на лифте. Новоселы смогут приобрести машиноместо со скидкой 40% после подписания договора на новую квартиру», - уточнил глава столичного Депстроя.

Новостройка оснащена необходимыми системами безопасности: в каждой квартире установлены датчики дыма, а в общих коридорах смонтированы системы звукового оповещения, дымоудаления и подачи воздуха. Во внутренних помещениях и на прилегающей территории будут работать камеры видеонаблюдения.

На придомовой территории разместились детская и спортивная площадки, а также рекреационная зона для тихого отдыха.

Добавим, что сейчас на территории Северо-восточного административного округа (СВАО) в работе около 70 новых жилых домов (16 000 квартир): идет строительство 26 домов, еще 44 дома проектируют. С начала программы реновации в округе ввели в эксплуатацию 37 домов на 9 000 квартир, в том числе с начала года – 6 домов. Округ является лидером по вводу домов за полугодие. До конца года в округе будет введено еще 5 домов. С начала программы в округе снесли 24 дома, в том числе в этом году – 6 домов.

С начала программы в округе уже передали для переселения 33 дома – это более 5,5 тысяч квартир, в них переехали около 10 тыс. человек. До конца года в округе планируется передать для переселения еще 6 новостроек на 1,2 тысячи квартир. Переселение до конца года смогут начать около 1900 человек.