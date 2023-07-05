Участники реновации купили более 5 тысяч машиномест в новостройках программы

Фото: Департамент строительства г.Москвы

В новых домах, построенных по программе реновации, для будущих жильцов доступна приоритетная покупка машиномест со скидкой 40 процентов.

«С начала программы жильцами приобретено 5245 машиномест, в том числе за первое полугодие - 1051 машиноместо», - сообщил журналистам во время пресс-тура руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, за все время действия программы переселенцы также докупили 1745 квартир, в том числе за первое полугодие – 131 квартиру. Напомним, новоселы вправе доплатить за квартиру большей площади и (или) с большим числом комнат по сравнению с бесплатно выделяемым жильем. Они также могут купить еще одну или несколько квартир. При этом в сумме по общей площади приобретаемые квартиры не должны превышать 100 квадратных метров. Ещё одно условие - купленная жилплощадь должна находиться в доме, построенном по программе реновации и расположенном в том же районе столицы, что и отселяемый дом. Это не касается Зеленограда и Новой Москвы, в которых правило действует в пределах округа.

В утверждённой мэром Москвы Сергеем Собяниным программе ее участникам гарантируется скидка 10% при покупке дополнительных метров. Оплата принимается наличными или заемными суммами, например, кредитом, в том числе ипотечным, материнским капиталом, жилищными субсидиями или государственным жилищным сертификатом.

Как отметил глава ведомства, переселенцы активно интересуются возможностью улучшения жилищных условий. Многие изучают правила докупки еще до того момента, как начался переезд.

«Практически все площади, которые выделяются на докупку в домах по реновации, приобретаются москвичами», - ранее сообщил Загрутдинов.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.