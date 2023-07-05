Для общения был выбран Музей Победы на Поклонной горе Фото: Иван МАКЕЕВ

Участники культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» встретились сегодня, 5 июля, с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Среди них - две сотни старшеклассников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии. Для общения был выбран Музей Победы на Поклонной горе.

«Я думаю, что Москва произведет на вас незабываемое впечатление, - обратился Собянин к школьникам. - Вы сегодня начинаете путешествие. Побываете здесь, в Музее Победы, в «Зарядье» - это красивый новый парк, который мы создали на месте руин старой гостиницы».

Мэр рассказал ребятам, что эффектные виды на Кремль и башни делового квартала «Сити» открываются с «парящего» моста в парке «Зарядье».

Собянин встретился с участниками «Поезда Памяти» Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие два дня в программе гостей столицы также посещение планетария и смотровой площадки на Воробьёвых горах, возложение цветов к Вечному огню в Александровском саду.

«Я думаю, самое главное, что нас объединяет - это дружба, - сказал Собянин на встрече с участниками проекта. - Дружба, которую вы пронесете, я думаю, через всю жизнь, будете переписываться, общаться. Самое главное - душевное отношение, вера друг другу».

В столице собрались школьники из России, Белоруссии, Армении и Киргизии Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

«Поезд Памяти» курсировал с 20 июня по 6 июля 2023 года по восьми российским городам - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Волгоград, Тула, Кубинка, шести городам Беларуси - Брест, Гродно, Полоцк, Минск, Могилев, Жлобин, а также побывал в Ясной Поляне в Тульской области и парке «Патриот» в Московской области.

Инициативу проведения культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» ранее озвучили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. По решению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проект проводится под эгидой Союзного государства. Его участники во время поездки изучают историю и места боев времен Великой Отечественной войны.

Первый «Поезд Памяти» запустили в прошлом году. В поездку на нем тогда отправились 200 учеников 10 - 11 классов из России и Белоруссии - победители олимпиад и конкурсов на знание истории Великой Отечественной войны.