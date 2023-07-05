Новшества в районных поликлиниках Москвы в 2023 году: Удаленное наблюдение за «хрониками», дневник работы сердца и коробка храбрости

Маленькие пациенты за визит к врачу или на процедуры могут бесплатно получить приятные мелочи из коробки с названием «Подарок за храбрость»

Столичные амбулатории добавляют в список своих бесплатных услуг полезные новшества. Причём они касаются как взрослых, так и детей. Рассказываем, что изменилось в поликлиниках за последнее время.

ОФОРМЛЯЕМ МЕДКАРТУ В САДИК ИЛИ ШКОЛУ

Теперь цифровые медкарты для школ и детсадов, оформленные некоторыми частными и федеральными клиниками, автоматически заносятся в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Это данные о здоровье ребенка в документе по форме 026/у, необходимые при зачислении малыша в садик или первый класс. Их могут посмотреть в онлайн-режиме медсестры городских учебных заведений. Родителям не нужно будет бегать с бумажками из частного медцентра в районную поликлинику. В электронной карте записывается информация о профилактических осмотрах, прививках, группе здоровья и медицинской группе для занятий физкультурой. Доступ к ЕМИАС для этого получили уже более двадцати коммерческих клиник, не входящих в городскую амбулаторную сеть. Их список можно посмотреть на сайте департамента здравоохранения столицы. Перечень будет дополняться.

Кроме того, электронные справки о болезни ребенка по форме 095/у могут заносить в ЕМИАС более 70 частных и федеральных медцентров (список - там же, на сайте столичного Депздрава). Если родители получили такой документ в одной из этих клиник, то он также автоматически появится в цифровой медкарте в городской системе.

Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ

Ещё один сервис появился во всех городских детских поликлиниках. Маленькие пациенты за визит к врачу или на процедуры могут бесплатно получить приятные мелочи из коробки с названием «Подарок за храбрость». В ней можно найти небольшие блокноты с забавными надписями, пазлы со зверушками, брелоки, яркие силиконовые браслеты, магнитные закладки, наклейки на телефон, светоотражающие наклейки. Заметная стойка с подарками обычно находится на первом этаже поликлинике в зоне ожидания около администратора. На стойке для ориентира нарисован веселый персонаж Навигатор в зелёном наряде.

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ДАДУТ БЫСТРЕЕ

В некоторых столичных поликлиниках стартовал эксперимент для пациенток, которым нужно пройти исследование молочных желез - маммографию. Раньше для этого приходилось сначала записываться на приём к врачу своей поликлиники. Теперь акушеры-гинекологи женских консультаций сами могут выписать пациенткам электронные направления на такое исследование. А те запишутся по нему онлайн - через мобильное приложение «ЕМИАС. ИНФО» или личный кабинет на mos.ru, а также emias.info. При желании можно и через инфоматы в поликлинике.

Пока услугой могут воспользоваться те, кто прикреплен к трем консультациям при больнице № 15 имени Филатова. Но уже в ближайшее время быструю онлайн-запись на маммографию планируют запустить и в остальных профильных медучреждениях столицы.

САМ СЕБЕ КОНТРОЛЬ

Электронные медкарты москвичей пополнились новым разделом - «Моя анкета самоконтроля». Прежде всего он рассчитан на пациентов с хроническими болезнями во взрослых поликлиниках. Они могут вносить в онлайн-анкету данные о своём самочувствии - достаточно зайти в свою медкарту на mos.ru и через раздел «Мой дневник здоровья» выбрать специальную кнопку «Анкета самоконтроля».

Лечащие врачи будут проверять записанную больным информацию. При необходимости медики смогут корректировать лечение, записывать больного на внеплановый прием или дополнительное обследование. Например, если у пациента проблемы с сердцем, то можно вести дневник его работы, указывая ритмичность пульса и артериальное давление. Напомним, сюда можно самостоятельно также вносить данные о температуре тела, весе, росте, уровне сахара и кислорода в крови.

Такие анкеты при желании могут заполнять и остальные пациенты, у которых нет хронических проблем со здоровьем. В дальнейшем на приеме врач сможет увидеть всю «картину» изменений самочувствия посетителя и быстрее уточнит диагноз.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На сайте департамента здравоохранения столицы в разделе «Здоровая Москва» опубликованы бесплатные дистанционные психологические вебинары, посвящённые эмоциональному и психическому здоровью. Рекомендации дают врачи Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева. Например, психотерапевты объясняют, как справиться с тревожностью, раздражительностью, паникой, депрессией, проблемами со сном.

А если захотите пройти экспресс-диспансеризацию, то можно прийти в любой удобный павильон «Здоровая Москва». Врачи принимают здесь посетителей каждый день с 8.00 до 20.00 без перерывов. Примерно за час вам проведут около десяти исследований. Результаты занесут в цифровую медкарту. При необходимости назначат дополнительные анализы и консультации, а также по итогам и лечение.