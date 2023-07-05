Для жителей Бабушкинского района Москвы откроют новую детско-взрослую поликлинику

Фото: департамент строительства г.Москвы

На северо-востоке столицы появится новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену. Здание сейчас возводится на Ленской улице, владение 21 в Бабушкинском районе.

«Поликлиника готова почти на 90 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В ней завершается отделка помещений. Кроме того, уже приступили к расстановке медоборудования. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в третьем квартале этого года».

Как и во всех новых районных поликлиниках, в этом здании обустроят зоны комфортного ожидания, понятную навигацию, а также поставят современное медицинское оборудование.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в поликлиниках большинство москвичей почувствует себя в новых условиях, - сказал Загрутдинов. - Пациенты будут получать помощь в учреждениях с новым оборудованием и новыми медицинскими услугами».

КОНКРЕТНО

Поликлинику на Ленской улице разделят на детский и взрослый блоки. Это позволяет избежать пересечения потоков пациентов.

В здании:

- самые посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах, менее посещаемые и администрацию – на верхних этажах;

- врачей распределят по кабинетам так, чтобы уменьшить очереди в коридорах и сделать ожидание приема комфортнее;

- для детей на всех этажах с кабинетами специалистов, принимающих больных, откроют уютные зоны ожидания с игровыми;

- для пациентов появится педиатрическое отделение, отделение для детей грудного возраста, дневной стационар, отделения функциональной и лучевой диагностики, неотложной медицинской помощи детям;

- для врачей и медсестёр обустроят комнаты отдыха;

- кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью.