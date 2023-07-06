«Наши разговоры всегда по существу»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил с активистами Можайска развитие городского округа

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел в Можайске встречу с местными активистами и общественниками. Обсудили развитие городского округа - одного из самых больших по территории на карте области.

- Важно, чтобы в каждом городе мы находили с людьми общий язык, - отметил Андрей Воробьёв. - Дело в том, что, когда мы разделяем то, что важно для человека - построить школу, площадку, уделить внимание детям, тогда происходят преобразования – парк это, капитальный ремонт детского сада, благоустройство аллеи, или комплекс, который мы сдадим в Можайске к концу года.

Отдельно губернатор поблагодарил неравнодушных жителей Подмосковья, во многом благодаря которым и происходят позитивные изменения в жизни области.

- Наши разговоры всегда по существу, ведь важно понимать, что мы вместе должны делать дальше, - сказал Андрей Воробьёв.

В Можайске сейчас заканчивается капитальный ремонт двух школ - обе должны открыться уже к 1 сентября. В прошлом году заработала новая школа на 550 мест, в 2021-м открыли школу на на 275 ребят в селе Тропарево, что в 20 километров от Можайска.

В разговоре с губернатором активисты рассказали о позитивных изменениях в округе.

- Здесь собрались люди, которые очень любят Можайск, - рассказала депутат местного совета депутатов Елена Прокутина. - И каждый в своей сфере делает то, что они может делать хорошо на благо общего дела. Каждый вносит свой вклад. Мы благодарны за такой прекрасный парк «Ривьера», где люди отдыхают, занимаются спортом, где на площадках проводят время наши дети. За последние 5 лет у нас появилась ни одна такая точка. Построены две новые школы с нуля, ФОК, который, мне кажется, на всю Россию будет греметь, проводится капремонт школ, детсадов.

ФОК с бассейном в поселке Уваровка (25 км от Можайска) был запущен в 2019 году. Сейчас здесь завершается стройка нового здания, где будут размещаться детские школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо.

До конца года поликлиника Центральной районной больницы будет обустроена по региональному проекту «Поликлиника: перезагрузка» - медучреждения по всей области сейчас приводят к единому стандарту. Это и более современная и удобная инфраструктура, и перевод многих услуг в цифру. В сумме все это упрощает обращение за медицинской помощью пациентам и помогает медикам более эффективно работать.

Андрей Воробьёв на этой неделе обсуждал с главами городских округов подготовку к будущему отопительному сезону. (Готовь сани летом, как говорится!). На территории Можайского городского округа в 2019 году модернизировали 38 котельных, еще две (в поселках Химик и Бородинское поле) построили с нуля. В августе текущего года после капитального ремонта вновь заработает котельная Можайского полиграфического комбината, которая обеспечивает теплом и горячей водой четверть всех жителей города.

Председатель совета депутатов Можайского городского округа Лидия Афанасьева рассказала губернатору, как работают обновленные котельные.

- Раньше они топились мазутом, который возили из Капотни (район на юго-востоке Москвы, где находится нефтеперерабатывающий завод, - Авт.). И наконец-то мы дождались газовых котельных. Когда-то очень сопротивлялись, не верили и не ожидали, что, действительно, так быстро могут поменять оборудование. А теперь за три года - ни одной жалобы, люди довольны.

К слову. Визитной карточкой Можайска является стоящий на красивом холме величественный Никольский собор, который был построен уже более 220 лет назад. Для него была построена отдельная котельная. Сейчас завершается реконструкция и самого собора.

Еще одно направление по улучшению «коммунальных» систем - обновление системы водоснабжения. В текущем году начнется реконструкция сетей сразу на 21 участке - в деревнях Горетово, Горки, Красный Балтиец, Жизлово, Логиново, Новинки, Холм, Хорошилово, Юрлово, Язево, поселках Уваровка, Бородинское поле, имени Дзержинского, Колычево, Лесное, МИЗ, учхоза Александрово, Синичино, с. Поречье, Тропарево, на территории самого Можайска. Кроме того, стартуют работы по модернизации главных очистных сооружений.

Староста деревни Исавицы, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Яна Молодкина рассказала губернатору, что в населенном пункте все дома были газифицированы по президентской программе «Социальная газификация».

- Деревня растет, участки продаются. От 70 домов мы дошли до 120. Большинство приезжают из Москвы, да и из других регионов. Старается остаться здесь, кто-то сельским хозяйством занимается, - отметила девушка.

На данный момент в городском округе в рамках «Социальной газификации» к газу подключили 79 населенных пунктов.