В Строгине сделали «филиал» острова Бали. Вход бесплатный

Из развлечённый для детей пока только «лягушатник» Фото: Андрей АБРАМОВ

На северном берегу Большого Строгинского затона открылся новый пляж. Называется City Beach Club (дословно с англ. «Городской пляжный клуб»). Среди московских бизнесменов ходит легенда, что один раз новое место назвали по-русски и через день оно закрылось. Шутка, конечно. Но любовь предпринимателей к жонглированию одними и теми же иностранными словами вызывает снисходительную улыбку.

Пока новинка открыта техническом режиме, т.е. возможны перерывы в работе, а какая-то часть инфраструктуры не будет доступна. Официальную вечеринку в честь запуска проведут 15 июля, а дальше местечко готово принимать гостей до конца теплого сезона (ежедневно с 10:00 до 23:00).

В аренду можно взять шезлонгу, бунгало или такую кровать, как на фото. На ней разместят до трех гостей Фото: Андрей АБРАМОВ

В анонсах пляж подается как уголок Бали на севере Москвы. С интерьерами и экстерьерами в тему попали. Место действительно симпатичное. С поправкой, что вода в затоне все же не такая лазурная, как Индийском или Тихом океанах. Впрочем прибрежная полоса чистая, дно песочное.

Есть бассейна: для ребятни — ножки помочить и глубокий для взрослых. Для спортивных заплывов он не подходит ибо в длину около пяти метров. Открыт ресторан с большим меню. Коктейли подают с трубочками-зонтиками, балуют гостей морскими ежами, устрицами и другими деликатесами.

Акватория пляжа «оккупирована» яхтсменами и сапбордистами Фото: Андрей АБРАМОВ

Вход на пляж — бесплатный. Тут кроется маркетинговая хитрость. Кинуть свое полотенце на деревянный настил, коим отделана вся территория, нельзя. То есть за бесплатно можно просто походить по красивой, но все же небольшой территории и искупаться в затоне. Ну, и в ресторане посидеть. Бассейны только для тех, кто оплатил лежак, бунгало или кровать. Отметим, что зайти в воды затона можно в принципе в любом месте, а не только City Beach Club. При этом официально Роспотребнадзор в этих местах разрешил купаться только на пляже «Серебряный бор — 2» (Таманская, 44) и «Серебряный бор — 3» (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, 15).

Создатели пляжа обещают атмосферу острова Бали Фото: Андрей АБРАМОВ

В будущем пляж планирует устраивать вечеринки. Пока же кроме солнечных ванн и водных процедур развлекают гостей кальянами. Дымят пляжники как тепловозы! По-соседству с новым место в аренду дают сап-борды (доска с веслом, от 1500 руб. за 2 часа), открыты школы яхтинга (от 3000 руб. за 2 часа).

Весь пляж укрыт деревянным настилом Фото: Андрей АБРАМОВ

Кошелек «КП»

Лежак с полотенцем 3000 руб/день

Кровати до трех гостей (будни/выходные и пятница) 12 000 /16 000 руб

Бунгало до трех гостей (будни/выходные и пятница) 16 000 / 18 000 руб.

Еда в ресторане 390 — 1250 руб.

Напитки 200 — 950 руб.

КОНКРЕТНО

Как добраться

Адрес: Строгинское шоссе, 3. Метро «Щукинская», далее автобусы 310, 638, 687 до остановки «Воднолыжный стадион». Переходите через дорогу и вы на месте. От станции «Строгино» автобусы 137, 310, 640 до «Воднолыжного стадиона».

КСТАТИ

Другие платные пляжи в городе

«Рублево» ( Мякининское шоссе, стр.1, напротив парка «Липовая роща»). Вход 400 руб., аренда шезлонга 700 руб/день.

The Bassein (Митьковский пр., 1, стр. 1, м. «Сокольники»). Шезлонг 2500 — 3000 руб/день . Кровати (4 гостя) и бунгало (6 гостей) 15 000 — 40 000 руб/день.

«Речной» (Ленинградское ш., 45б, м. «Речной вокзал»). Шезлонг 1500 — 2000 руб/день. Кровати и диваны (2 — 4 гостя) 5000 — 9000 руб. с человека.

Dream Beach Club (Северный ландшафтный парк у парка «Остров мечты», метро «Технопарк»). Шезлонг 2500 — 10 000 руб/день. Диваны, кровати, шатры (2 — 7 гостей) 7000 — 25 000 руб.

Открытый комплекс в «Лужниках» (Лужнецкая наб., 24, м. «Воробьевы горы»). Вход 1950 — 2850 руб. за три часа, шезлонги по принципу «занимай свободный».

Все цены указаны за билет для взрослого посетителя, детям до 14 лет иногда делают скидки. Большая вилка цен обусловлена тем, что с пятницы по воскресенье тарифы выше.