"Казалось, после такого не выживают". Аттракцион с двумя подростками сорвался с высоты в Орехово-Зуево

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуево

5 июля в парк в центре Орехово-Зуево пришли две 15-летние подружки. Школьницы Света и Даша (имена изменены) поели мороженного, пофоткались и купили билеты на аттракцион «Веселая волна». Это предтеча американских горок: виражи не такие крутые, а вагончики вращаются вдоль центральной оси.

Катание шло как обычно и вдруг на весь парк раздался грохот. Прохожие мигом сбежались на звук. Оказалось, одна из вагонеток — из середины поезда — вывались на ходу. И не просто слетела в кусты, а словно в страшном фильме сделала кульбит и накрыла собой двух подруг.

— Все выглядело так страшно, никто не понимал, можно ли достать девочек, ведь казалось, что после такого не выживают, а если выживают, то кости должны быть раздроблены, — рассказали kp.ru очевидцы.

Примчалась скорая и увезла пострадавших. Ни одного открытого перелома! Сотрясения, синяки и куча ссадин. Но обе подружки ходят на своих двоих.

— Навестил девчонок в больнице, чувствуют они себя удовлетворительно. Госпитализация не требуется, их отпустили домой. Чувствуют себя хорошо. С родителями мы на связи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Аттракцион «Веселые горки» принадлежит частному лицу. Технадзором карусель была проверена и допущена к эксплуатации, — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Московской области Руслан Заголовацкий.

К делу подключилась прокуратура, работает следственный комитет. Уголовное дело завели по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ). По ней, обычно, наказывают владельцев бизнеса и непосредственно сотрудников, которые должны были следить за состоянием аттракциона. Самое суровое наказание по статье — до двух лет колонии.