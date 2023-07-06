Собянин открыл новый электробусный парк в Митино

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня, 6 июля, новый электробусный парк. Огромный комплекс разместился в Митино на северо-западе столицы.

«В честь праздника приурочили открытие нового электродепо, второго в Москве такого специализированного и масштабного для обслуживания электробусов, - сказал Собянин. - Сейчас в городе 1100 таких машин. В ближайшие полтора года еще добавятся. Их будет уже 2300. Мы планируем, чтобы за пять лет две трети подвижного состава Мосгортранса составляли электробусы».

Напомним, первый электробусный парк появился в 2022 году в Новой Москве около деревни Красная Пахра.

КОНКРЕТНО

Парк в Митино рассчитан на хранение, техническую эксплуатацию, обслуживание и ремонт до 300 электробусов большого класса. На площади 23 тысячи квадратных метров находятся:

- 210 зарядных постов для электробусов и 37 зарядных станций с системой динамического распределения мощности;

- вспомогательный корпус с внутренними инженерными сетями;

- контрольно-технический пункт и производственный корпус;

- автоматическая мойка;

- закрытая стоянка автомобилей подсобного транспорта;

- административно-бытовой корпус;

- сооружения энергетического хозяйства и наружные сети.

С 6 июля этого года парк начал обслуживать первые 20 электробусов, которые будут курсировать на маршрутах №328 («Мир Митино» - ул. Зенитчиков), 846 (4-й микрорайон Митино - метро «Митино»), 240 (4-й микрорайон Митино - ул. Рословка).

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Запуск нового комплекса:

- позволит увеличить количество электробусов на городских маршрутах;

- ускорит поездки по городу для жителей Северо-Западного округа столицы;

- сделает удобнее и безопаснее линии наземки;

- сэкономит пассажирам в среднем 30% времени при ожидании на остановках в часы пик.