Ученые научились менять вкус еды с помощью света: роборуки, тысяча лампочек и арктическая целина

Карликовые сорта томатов облучаются на сити-ферме. Фото: Андрей АБРАМОВ

Лаборатория искусственного климата укрылась в цоколе одного из корпусов Тимирязевки. Ни одного окна, но при этом зреют карликовые томаты, колосятся салаты и наливается земляника. Тут и там горят разноцветные светильники. В неоновой пелене лаборанты в белых халатах больше похожи на участников тематической вечеринки.

— Мы тут создаем световые рецепты выращивания растений. Используем искусственное облучение, которое еще называют светокультурой, — говорит завкафедрой физиологии растений МСХА им. К.А. Тимирязева профессор доктор биологических наука Иван Тараканов.

Если совсем просто объяснить будни ученых: они выращивают растения под искусственных светом. Чтобы затем можно было создать такие же теплицы, например, за полярным кругом и прямо в Арктике. Впрочем, не только там. Какая-нибудь пустыня Сахара или Арабские Эмираты, где солнца в избытке, а плодородных земель не водится, тоже могут основать рукотворный оазис. Главное, чтобы было электричество.

СДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНЕЕ

Вы спросите: и чем это отличается от рассады, которую садоводы круглый год выращивают под фитолампами на подоконниках? И ведь все прекрасно работает без ученых мудростей…

Отличие в подходе. Любительская фитолампа светит всегда одинаково. А растения все разные. Кому-то нужен чуть другой тон света, определенное время под лампой, приток воздуха, количество воды. Все это ученые Тимирязевки измеряют, чтобы выводить для каждой культуры идеальную формулу. Если копнуть глубже, столь скрупулезный подход позволяет не только повышать урожайность, но и влияет на накопление микроэлементов в плодах и листьях.

— Это еще и в фармакологии применимо. Например, выращиваем солодку — ее ключевое соединение глицирризин (обладает противовоспалительным и отхаркивающим свойством — Авт.). Мы удвоим его концентрацию благодаря светодиодному облучению. Можно вырастить продукцию под ваш организм, — объясняет профессор Тараканов.

Профессор Иван Тараканов верит, что как только наступит новая эпоха освоения Арктики, такие фермы станут неотъемлемыми спутниками поселений. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пока опыты преимущественно проводят с салатами и зеленью: кориандром, рукколой, базиликом, подсолнечником, амарантом, горохом. В молодых проростках — их называют модным словом микрозелень — очень высокое содержание витаминов и ферментов. Потенциальными потребители — удаленные воинские гарнизоны, вахтовые поселки на приисках и месторождениях.

Экспериментируют с выращиванием под лампой ягод: княженики (по-другому арктическая малина), голубики, земляники. А также стевии: травы, экстракт которой в 300 раз слаще сахара, но не влияет на уровень глюкозы в крови.

Лампы над растениями горят не круглые сутки, автоматика гасит свет в соответствии с задумкой ученых. Фото: Андрей АБРАМОВ

100 КЛУБНЕЙ С КУСТА КАРТОШКИ

Для экспериментов строят вертикальные теплицы: стеллажи, на которые ставят горшочки. И здесь тоже вроде бы не ноу-хау. Подобные проекты есть даже в московских кафе. Но как всегда, есть нюансы: в лаборатории куча разных датчиков. Например, камера с тепловизором измеряет температуру листьев, чтобы отслеживать скорость испарения воды. Среди полок снует роборука, которая может полить растения, собирать урожай и элементарно развернуть куст под более удачным углом к свету.

Все вместе называется «умная сити-ферма». «Сити», т.е. «город» с английского, предполагает, что растения высаживают не в чистом поле, а в помещении. Собранные данные ученые «скармливают» искусственному интеллекту, чтобы тот учился самостоятельно управлять хозяйством опять же при помощи роборуки.

Прелесть фермы и в том, что не нужно строить отдельное здание. Оборудование можно разместить даже в морском контейнере. Проблемы отсутствия чернозема (плодородной земли в Арктике не накопаешь, а везти ее — лишние траты) решает гидропоника — вместо почвы, питательный раствор.

Классический куст помидор вырастить на такой ферме будет непросто: слишком он высокий. Поэтому выручают карликовые сорта. Фото: Андрей АБРАМОВ

Очевидный минус таких ферм: растить удобно только небольшие культуры. Яблоню или стандартный куст с помидорами не посадишь. Конечно, можно и под них пространство обустроить. Только это неэффективно — больно много места занимает. Поэтому ученые и выращивают пока ягоды да зелень. Из томатов используют только карликовые сорта.

Еще выращивают семенные мини-клубни картофеля. Регулируя микроклимат и освещение, можно добиться урожайности до 100 клубней с куста. Напомним, что в естественных условиях 25 клубней с растения — уже высочайший результат.

Картошка вообще идеальный кандидат для такой фермы. Культура зародилась в перуанских горах Андах: для вызревания не нужны высокие температуры. Значит, в теории в той же Арктике можно экономить на отоплении таких помещений, но при этом собрать высокий урожай семенного картофеля. В Тимирязевке подсказывают бизнес-идею: поставить вдоль Северного морского пути множество контейнеров с такими фермами, а затем развозить клубни по стране.

УПРАВЛЕНИЕ ВКУСОМ

Солнце растениям заменяют светодиодные лампы с возможностью тонкой настройки интенсивности и оттенка света. Сами диоды, увы, китайские. Хотя у нас тоже понемногу разгоняют производства. Но кристаллы для диодов российские. Остальные элементы лампы сделаны в России.

— Главное, что программное обеспечение наше (не забывайте, что кругом датчики, данными с которых обучают искусственный интеллект. — Авт.) Потому что оно очень дорогое, а мы написали свое. Помогали выпускники Бауманки, Физтеха, — рассказывают в лаборатории.

Знатоки могут упомнить натриевые лампы высокого давления — они светят ярко-оранжевым светом. Поэтому те, кто живет недалеко от промышленных теплиц, видят по ночам в небе излучение будто от НЛО.

Светодиодам электричества нужно в два раза меньше. По мере прогресса отрыв будет все сильнее. Но светодиодные лампы сами по себе дороже, поэтому большой бизнес пока не спешит переходить на них. Зато они почти не греются, поэтому их можно размещать вплотную к растениям, а значит, экономить место.

Что до вкуса такого урожая, то в Тимирязевке говорят, им можно управлять. Среди студентов проводит дегустации: группа «вслепую» пробует сорта салата, выращенные под разными уровнями облученности, и по итогу выносит вердикт — какой вкуснее.

КСТАТИ

Вместо сои у нас люпин

В вузе продемонстрировали еще одну свою разработку. На сегодня это самый прибыльный продукт вуза — семена растения люпин белый. Основное его назначение: переработка в комбикорм для птицы и скотины.

В 30-е годы прошлого века в университете начали изучать эту культуру. Со всего мира свезли тысячи образцов. Только в составе бобов, которые и идут на переработку, много алкалоидов. От них молоко и мясо начинает горчить. Селекционеры смогли вывести сорта, снизив количество таких веществ.

В промышленном животноводстве давно говорят — России нужна белковая независимость. Ведь сейчас скотине дают сою: 80% ее приезжает из стран Южной Америки. Свою у нас также выращивают, но объемов не хватает. Причем соя привозится генно-модифицированная, для селекции люпина таких манипуляций не проворачивали.

Заведующая кафедрой растениеводства профессор доктор сельскохозяйственных наук Александра Шитикова демонстрирует бобы люпина. Фото: Андрей АБРАМОВ

Люпин неприхотлив: не нужны азотные и фосфорные удобрения. В два раза урожайнее сои, богаче аминокислотами, белками и маслами. Сою нужно предварительно нагревать, чтобы удалить ингибитор трипсина. Это вещество не дает усваиваться бобам в организме животных.

Муку из люпина также можно применять для производства макарон, хлеба и печенья, вегетарианских сосисок, колбасы, растительного творога. Такие уже есть в США, Австралии. У нас все пока на уровне экспериментов.

Бобы созревают в верхней части люпина — синими цветами. Фото: Андрей АБРАМОВ

Почему же, если люпин такой классный, им до сих пор не засадили поля? Ученые Тимирязевки усматривают в этом некий заговор иностранных компаний. Они активно продвигают свою сою на наш рынок. Спрос среди российский переработчиков на люпин огромный. В университете даже не успевают производить семена в нужных рынку объемах.