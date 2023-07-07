Дом по реновации на Анненской улице, 6. Фото: Информационный центр правительства Москвы, icmos.ru

В сентябре начнется заселение новостройки на Анненской улице, дом 6 - это уже четвертый дом в районе Марьина Роща, построенный по программе реновации. В здании 144 квартиры с улучшенной планировкой. Корреспондент «КП» проверил качество строительных работ.

…Квартиры сданы с отделкой. Большие кухни, комнаты правильной формы (вытянутых «пеналов» не видел), классические лоджии. На полу - добротный ламинат, стены с чистовой отделкой, под потолком - симпатичная люстра. На кухне установлены мойка и электрическая плита. В уборной не хватает лишь зеркала, а все остальное - ванные, мойки и унитазы - установлено.

«Здесь очень уютно и хорошо. Мне есть с чем сравнивать - за свою жизнь в разных квартирах пожил, - признался руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Квартиры светлые, комнаты просторные, новая инженерия и коммуникации. Все работы проведены в соответствии с высокими стандартами программы реновации Москвы».

Рафик Загрутдинов.

Две квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. Здесь увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлены кнопка вызова экстренной помощи и специальная, более низкая сантехника, чтобы удобнее было пересаживаться с коляски или умываться…

На подземном уровне размещен паркинг на 90 машин, куда можно спуститься со своего этажа на лифте. Новоселы имеют возможность приобрести машино-места со скидкой 40% после подписания договора на новую квартиру.

Новостройка оснащена необходимыми системами безопасности: в каждой квартире установлены датчики дыма, а в общих коридорах смонтированы системы звукового оповещения, дымоудаления и подачи воздуха. Во внутренних помещениях и на прилегающей территории будут работать камеры видеонаблюдения.

Во дворе разместились детская и спортивная площадки, а также рекреационная зона для тихого отдыха.

Без гранита и другой роскоши, но очень достойно. Заселяйся и живи!

«С момента старта реновации Северо-Восточный административный округ у нас активно вовлечен в данную программу. Мы ввели уже в эксплуатацию 37 жилых домов, в том числе шесть домов в этом году. Северо-Восточный административный округ является рекордсменом по количеству введенных жилых домов в первом полугодии», - резюмировал Рафик Загрутдинов.

Сейчас на территории округа в рамках программы реновации идет работа над 70 жилыми зданиями: 26 уже строят, еще 44 проектируют. С начала программы в округе снесено 24 жилых здания, в том числе шесть в этом году.