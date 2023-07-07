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Общество6 июля 2023 22:00

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Действующий глава города собирается принять участие в выборах мэра Москвы
Сергей КУЗНЕЦОВ
Фото: Пресс-служба МГИК

Фото: Пресс-служба МГИК

Сергей Собянин передал в МГИК документы, которые требуются для регистрации кандидата на пост мэра столицы, сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Кандидат на должность мэра Москвы представил в Мосгоризбирком нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований Москвы, а также другие необходимые для процедуры регистрации документы.

Решение по регистрации кандидата МГИК примет в ближайшее время.

Голосование на выборах мэра Москвы будет проходить в течение трех дней подряд - с 8 по 10 сентября.

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