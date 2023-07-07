Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал в прямом эфире о развитии здравоохранения в области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области обсудил с жителями региона развитие системы здравоохранения. Это общение состоялось в рамках традиционного прямого эфира на радио «Спутник» и телеканале «360».

Один из дозвонившихся посетовал, что в поликлинике микрорайона Южный города Домодедово отсутствует аппарат МРТ (магнитно-резонансной томографии).

- Мы понимаем, насколько сейчас часто врачи рекомендуют пройти обследование на КТ или МРТ, а иной раз и более глубокое, - рассказал Андрей Воробьёв. - Поэтому обязательно поставим МРТ в Южном Домодедове.

К слову, с начала 2023 года в больницы и поликлиники Подмосковья были поставлены уже 36 единиц тяжелого медицинского оборудования, к которым относятся вышеназванные КТ и МРТ.

Первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова уточнила: аппарат магнитно-резонансной томографии будет запущен в поликлинике микрорайона Южный в осенью будущего года.

Тем временем жители деревни Барабаново под Каширой сообщили, что в ФАП (фельдшерско-акушерском пункте), который обслуживает 1,5 тысячи жителей, отсутствует сам фельдшер.

Светлана Стригункова оперативно утончила, что медработник на этот участок уже найден и приступит к работе уже в ближайший понедельник, 10 июля. Это выпускница медицинского колледжа.

- Она получит дополнительную выплату по программе «Земский фельдшер» - 750 тысяч рублей в качестве подъемных, - сообщила зампред.

Стригункова также отметила, что в большинстве ФАП Подмосковья (350 из 467) местным жителям также выдают и бесплатные медицинские препараты - за ними больше не нужно ездить в райцентры.

- В том числе ФАП деревни Барабаново. Там также проводятся телемедицинские консультации, диспансеризации и раз в месяц приезжают узко-профильные специалисты из Каширы.

В общей сложности в течение 2022 года Московская область привлекла на работу в объекты здравоохранения 567 новых врачей, 390 медсестер и фельдшеров. Квалифицированных медиков, в том числе и из других регионов, привлекает большая система бонусов, которая предлагается в Подмосковье - социальная ипотека, компенсация за аренду жилья, земельные участки, программа «Приведи друга».

Житель Ивантеевки посетовал в прямом эфире, что здешней взрослой поликлинике требуется серьезный ремонт.

- В Ивантеевке большая поликлиника, очень востребованная у жителей, - отметил Андрей Воробьёв, который приезжал с рабочей поездкой в городской округ буквально несколько дней назад. - Она стоит в нашей программе капитального ремонта, в следующем году мы приступаем к работам.

В соседнем с Ивантеевкой Пушкине в 2024 году также проведут капитальный ремонт взрослой поликлиники.