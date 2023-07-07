Новый киномедиакластер на юго-востоке Москвы: Павильоны для съемок, дом реквизита и центр визуальных технологий

В Москве откроют высокотехнологичную площадку для производства фильмов Фото: Shutterstock

В ближайшее время комплекс Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы превратится в масштабный киномедиакластер.

«В Москве павильонов достаточно много, но высокотехнологичных павильонов очень мало, - сказал сегодня, 7 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущей киноплощадки. - А самого высокого уровня павильонов, современных, с использованием последних технологий съемок - их практически вообще нет».

Мэр уточнил, что для развития московского кино и повышения его конкурентоспособности нужны новые технологии.

«Мы это можем делать, - подчеркнул Собянин. - Во всех отраслях это делаем. Почему не сделать в кино?».

Создаваемые на базе ВНИИМЕТМАШа павильоны с инфраструктурой кинопроизводства полного цикла станут частью единого кинокластера из трех площадок. В него входят в том числе кинопарк «Москино» в Красной Пахре, рассчитанный на натурные съемки под открытым небом, а также воссозданная киностудия имени Горького. Мэр пояснил, что каждая из них будет дополнять друг друга и обеспечивать синергию.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Креативный кластер под названием «МЕТМАШ» на Рязанском проспекте будет развиваться так:

- к осени 2023 года реконструируют 10 корпусов и откроют в них павильоны для съемок кино и рекламы, высокотехнологичные XR павильоны для съемки Virtual Production, дом костюма и реквизита «Жар-птица». Рядом появится медиа-арт-центр, в котором будут проводить выставки, образовательные программы и разные мероприятия. Корпуса частично отдадут также под шоурумы, студии, коворкинги, общественную зону, медиагалерею, кафе. В некоторых из них разместятся и офисы кинокомпаний, коворкинг, центр материалов и дизайна для индустрии моды, музей кино, киношкола, просмотровый зал. На съемочных площадках будут обучать специалистов для киноиндустрии, среди которых будут такие профессии, как второй режиссер, реквизитор, режиссер монтажа, декоратор, осветитель, механик камеры и другие;

- к осени 2024 года обновят ещё четыре корпуса и превратят их в шесть больших съемочных павильонов;

- в 2024 - 2026 годах дополнительно откроют шесть кинопавильонов, а также инновационный центр разработок для киноиндустрии, центр визуальных технологий, ресурсный центр для киноиндустрии с творческими мастерскими и цехами, гостиницу, спортивный центр, кафе и рестораны.

Общая площадь кластера составит 170 тысяч квадратных метров.