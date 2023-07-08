«Мы подумаем о приходе осени»: Резкое похолодание придет в Москву в начале следующей недели

На смену дождям придет похолодание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конец рабочей недели в Подмосковье выдался нелегким – в пятницу, 7 июля, область накрыл ураган. Это поваленные деревья, затопленные улицы и машины, для некоторых даже ожоги от удара молнии! За один лишь день на подмосковную землю вылилась треть месячной нормы осадков. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказал ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус.

- Расчеты говорили о 20-30 мм, но в итоге цифра составила гораздо большее значение. При этом, что интересно, сохранился локальный и мозаичный характер гроз – даже на территории столь небольшого региона как столичный. Главная метеостанция города, ВДНХ, отметила всего лишь 2 мм осадков за тот же период, а в некоторых районах дождей не было вообще, - отметил синоптик.

Но когда же над столицей вновь засветит солнце? В этом вопросе порадовать жителей региона метеорологам, к сожалению, нечем. Хоть грозовые облака и уходят медленно, но верно на северо-восток, в субботу дожди прекращаться не собираются. Передышку они дадут только в воскресенье.

- Большую часть столичного региона накроет небольшой очаг повышенного атмосферного давления. Воздух прогреется до 20-25 градусов. Небольшие дожди в воскресенье возможны лишь в южных районах региона, - утверждает Михаил Леус.

Но рано радоваться… Тридцатиградусная жара, что на прошлой неделе заставила многих спрятать зонты до худших времен, пока не вернется.

- Начало следующей недели не будет отличаться какими-то сильными дождями, но принесет заметное похолодание. Такое, что мы, наверное, подумаем о приходе осени. В понедельник, вторник и среду температура воздуха в Москве, в лучшем случае, достигнет отметки в +20 градусов днем. Наверное, она будет в пределах от +17 до +19 градусов. В Подмосковье- от +15 до +20 градусов, - говорил Михаил Леус.

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