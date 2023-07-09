Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в открытии фестиваля. Фото: Сергей ХАКИМОВ

В подмосковной Истре, у легендарного стен Ново-Иерусалимского монастыря, стартовал фестиваль классической музыки Лето. Музыка. Музей». Он уже несколько лет подряд проводится на открытом воздухе на территории государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» - крупнейшего музея Московской области.

Одним из главных событий фестиваля стало первое в истории выступление полного состава Большого театра на территории Московской области. 185 артистов на одной сцене! Хор, оркестр, ведущие солисты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в открытии фестиваля, пообщался с гостями и музыкантами.

В приветственном слове Андрей Воробьёв поблагодарил за работу президента фестиваля «Лето. Музыка. Музей», знаменитого композитора Максима Дунаевского.

- Стабильность - признак мастерства, как говорят. Максим Исаакович, спасибо вам, вы 6 лет руководите фестивалем и 6 лет привлекаете самых одаренных музыкантов, - сказал губернатор. - Хочу сказать слова благодарности Владимиру Георгиевичу (Урину, гендиректору Большого театра, - Авт.) и всему вашему коллективу за этот большой музыкальный праздник и внимание к нашему Подмосковью. Спасибо вам, дорогие зрители - сегодня полный зал, а это самое главное.

- То, что у нас впервые участвует Большой театр, говорит о том, что фестиваль получил признание, ведь Большой театр просто так никуда не ездит, - заявил президент фестиваля, художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин отметил, что труппа с большим удовольствием приняла приглашение оргкомитета фестиваля приехать в Истру:

- Вообще, это прекрасная идея - фестиваль на открытом воздухе. Сегодня замечательный вечер и, надеюсь, такой же будет завтра.

В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова. Поэтому со сцены звучат его произведения и произведения авторов, которые оказали на пианиста серьезное влияние.

- Мы привезли сюда произведения Сергея Васильевича Рахманинова, которые, как мне кажется, очень соответствует духу времени и этому потрясающему месту - одноактная опера «Алеко» и симфоническая поэма «Колокола», - сообщил Михаил Урин.

Эти произведения будут исполнены дважды - сначала в день открытия фестиваля, а затем - и в заключительный день, 9 июля.

- Римский-Корсаков, Лядов, Танеев, Аренский - всех этих мастеров можно назвать наставниками Сергея Рахманинова, - отметил художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский. - Поэтому фестиваль, несомненно, посвящен, в том числе и им. Но, разумеется, главным действующим лицом фестиваля остается Рахманинов, поэтому в программе звучат все его основные жанры крупной формы: фортепианный концерт, симфоническая музыка, вокально-симфоническая поэма и опера.

Организаторами фестиваля выступили музей «Новый Иерусалим», Московская областная филармония, Правительство Московская области и Министерство культуры России. Причем на сцену «Лето. Музыка. Музей» выходят не только маститые артисты, настоящие звезды, но и начинающие артисты - лауреаты крупных музыкальных конкурсов. Одним из них стал Станислав Корчагин - бронзовый призер престижного конкурса Чайковского, который считается одним из самых сложных в мире. В свое время талантливый пианист закончил школу искусств города Лобня, затем учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, где ныне работает педагогом на кафедре специального фортепиано.

Андрей Воробьёв за кулисами фестиваля пообщался с самим музыкантом и его педагогом по Лобненской школе искусств Ниной Георгиевной Павловой.

- Нам очень приятно, Нина Георгиевна, что в нашей Лобненский школе труд приносит такие плоды, - сказал губернатор. - Мы видим какой результат получается, когда рядом талант и педагог.

Станислав Корчагин поблагодарил свою учительницу, отметив ее огромный вклад в свой личный успех.

- Я очень благодарен Нине Георгиевна за то, что она мне привила огромную любовь к музыке, что даже важнее профессиональных навыков. Без нее я, конечно же, такой путь в музыке не прошел бы.

К слову, в Московской области сейчас работают 190 детских школ искусств - больше количества нет ни в одном другом регионе России.