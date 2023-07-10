Сергей Собянин приглашает москвичей на урбанфорум

«Приглашаю посетить главное событие второй половины лета», - обратился к москвичам Сергей Собянин. Фото: Денис ГРИШКИН/Агентство городских новостей «Москва»

С 1 августа по 10 сентября в столице вновь пройдет Московский урбанистический форум, который является крупнейшей площадкой для обсуждения проблем и перспектив развития мегаполисов.

«По традиции наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest с лекциями, концертами, выставками и мастер-классами для всех, кто хочет знать больше о своем родном городе, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин. - В этом году выставочная и просветительская программа урбанфорума будет организована с особым размахом. Целых шесть недель в городе будут работать четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективам развития Москвы».

Так, гости Манежа смогут познакомиться с новой транспортной реальностью - узнать о действующих и перспективных линиях метро и Московских центральных диаметрах, а также о других проектах, благодаря которым поездки по городу станут еще быстрее, удобнее и безопаснее.

Акция организована очень наглядно. Около Манежа посетителей будут встречать два вагона в натуральную величину - «Иволга 3.0» и «Москва 2020». Экспозиция будет интересна как взрослым, так и детям. Для ребят будут работать семейный досуговый центр, большой фудкорт, анимация и зона для фотографирования. Гости выставки смогут прокатиться на уменьшенных копиях действующих вагонов метро и МЦД, попробовать себя в качестве

машиниста состава подземного поезда, а также увидеть самую большую голограмму и побывать на экскурсии внутри тоннеля строящейся линии МЦД-5.

В Гостином Дворе посетителям расскажут о московском здравоохранении и об образовании завтрашнего дня, многие элементы которого присутствуют в нашей жизни уже сегодня. Маленькие гости смогут посетить необычное игровое пространство с интерактивными проекциями. В рамках Московского урбанистического форума пройдут также три крупных мероприятия: традиционный конгресс Urban Health, посвященный взаимосвязи здоровья и городской среды, Всероссийский форум среднего профессионального образования и V Форум социальных инноваций регионов.

В парке «Зарядье» откроется площадка «Город для каждого», где гости смогут совместить активный отдых с насыщенной культурной и развлекательной программой. Спортивные тренировки будут проходить прямо на парящем мосту. В малом амфитеатре расскажут об искусстве, о моде и различных городских проектах. Кинопоказы, выступления артистов и танцевальные мастер-классы состоятся в большом амфитеатре.

На площадках под открытым небом в «Лужниках» гостей ждут выступления цирковых артистов и уличных музыкантов, гастрономический фестиваль, модные показы, декорации киногорода, разнообразные мастер-классы, соревнования и многое другое.

Как и в прошлые годы, москвичи смогут выбрать лауреатов премии Московского урбанистического форума, присуждаемой городским сообществам, независимым проектам и отдельным людям, которые способствуют позитивным переменам в столице. В прошлом году победителями стали парк «Яуза», Дом культуры «ГЭС-2», благотворительный фонд «Старость в радость» и множество других ярких проектов, которые сделали жизнь москвичей интереснее и комфортнее.