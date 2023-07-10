«Мы в лидерах - это приятно»: Губернатор Андрей Воробьёв прокомментировал выход Московской области на 2 место по эффективности реализации промышленной политики

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В Екатеринбурге, в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023», объявлены итоги рейтинга эффективности реализации промышленной политики среди регионов России. Самый впечатляющий рывок за последние два года в нем совершила Московская область. В 2021 году она занимала лишь четвертое место, в 2022-м сумела ворваться в тройку лучших, а в обновленном рейтинге впервые вышла на вторую строчку.

Таким образом эксперты подтвердили активное развитие промышленности в Подмосковье, которое год от года только набирает темп. На текущий момент в регионе действуют 1300 промышленных предприятий, на которых работают 480 тысяч человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв присутствовал на оглашении рейтинга. По его словам этот успех неразрывно связан с тёмным сотрудничеством Подмосковья и федерального Минпромторга. Губернатор обратился к Денису Мантурову, зампреду правительства России - министру промышленности и торговли.

- Ваша вовлеченность, Денис Валентинович, и всей команды позволяет решать важные задачи, - сказал Андрей Воробьёв. - Пример - Фонд развития промышленности. Мы получили из него 32 млрд рублей и реализуем сейчас 33 проекта. Вторая тема - «Подмосковье индастриал», промышленная ипотека. Это то, что мы также сделали вместе. Такие примеры нацеливают на дальнейшее развитие и рост, который нам сейчас крайне необходим.

Ежегодно рейтинг составляет Департамент региональной промышленной политики Минпромторга России, рассчитывая реальные результаты регионов по 38 показателям.

- Для нас это не только способ определить самых лучших в реализации промышленной политики, но и возможность отметить наиболее результативные практики, подходы, - отметил Денис Мантуров. - Дальше они могут стать основой в разработке новых, общих, системных и отраслевых мер поддержки. С учетом этого мы продолжили совершенствовать методологии оценки работы на местах по индустриальной повестке.

Росстат сообщил, что за первые пять месяцев 2023 года (с января по май) Московская область увеличила темпы промышленного производства в Подмосковье на 11,6%. При этом средний рост по стране - 1,8%. Прибавили в выработке металлургическое производство (заводы в Электростали и Сергиевом Посаде), производство транспортных средств и оборудования (Мытищи, Орехово-Зуево), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (Красногорск и Фрязино).

- Мы в лидерах - это приятно, - рассказал Андрей Воробьёв. - И здесь большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются, радуют нас. Индекс за пять месяцев составил 11,6% - это особенно важно в сегодняшних условиях.

Губернатор отметил, что для подмосковной промышленности одной из дополнительных точек роста может стать еще более серьезный выход продукции на рынки других стран.

- Мы считаем важным найти способы сделать экспорт более понятным, доступным нашим предприятиям - как большим, так и малым. Здесь есть набор инструментов, в том числе, вопросы логистики, комплектование товаров, их отправка за рубеж в дружественные страны. И этим мы намерены заниматься очень серьезно в ближайшее время. Товар должен быть конкурентоспособным – это случается тогда, когда инновации приходят на предприятия.

При этом Московская область активно работает в области импортозамещения, дополнительно создавая условия для российских предприятий, которые готовы зайти на рынок вместо ушедших иностранных компаний. На текущий момент на территории региона в работе и стадии запуска 151 такой проект (это 16,5 тысяч будущих рабочих мест). Общая сумма инвестиций - 136 млрд рублей.

- Мы открыли 21 предприятие в прошлом году. А в этом планируем 50, - сообщил Андрей Воробьёв. - Фонд развития промышленности позволяет брать «дешевые» деньги под 1-3%, максимум 5%. А если это импортозамещение - то под 1% годовых. И это, конечно, здорово стимулирует приход бизнеса.