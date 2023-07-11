Расстрел адвоката Киркорова и 16 заказных убийств: Последний «штатный киллер» самой кровавой банды России годами скрывался от следствия, продолжая убивать людей

Сергей Фролов по кличке Болтон промышлял заказными убийствами даже после разгрома банды. Фото: Петр КАССИН/Коммерсантъ

- В доме, где он был задержан, нашли арсенал оружия на целый отряд, - рассказывали оперативники. - Противотанковый гранатомет, огнемет, четыре автомата Калашникова, несколько десятков гранат и несколько тысяч патронов, семь пистолетов разных моделей, снайперская винтовка...

В банде его знали под кличкой Болтон. Сергей Фролов - уроженец Кемерова, бывший спецназовец и киллер одной из самых кровавых банд в истории России, ореховской ОПГ. В начале 1990-х она держала в страхе пол-Москвы. Фролов был в международном розыске более 17 лет, скрывался, менял паспорта, но продолжал убивать людей, как в «лихие».

И только теперь дошло до приговора.

«РЭМБО» ИЗ СПОРТЗАЛА

Ореховская группировка сформировалась в конце 1980-х. Поначалу - как просто группа парней, которые жили в многоэтажках московского района Орехово-Борисово и занимались спортом в здешних «качалках». В лидеры выбился Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр - прозвище получил за любовь к фильмам Сталлоне. Тимофеев был постарше других (уже за 30!), вел секцию карате, работал слесарем.

Поначалу парни занялись наперстками на улицах. Была такая нелегальная азартная игра, в которую трудящиеся порой просаживали все, что было в кошельке, и даже бегали занимать у знакомых...

В ореховской группировке поддерживалась железная дисциплина. Бывший слесарь Сергей Тимофеев (он же Сильвестр), ставший лидером банды, - крайний справа. Фото: Прайм Крайм

А когда власти официально разрешили вести бизнес и начался бум кооперации, ореховские ушли в рэкет - вымогали деньги за «крышу» у кооперативов, кафе, автосервисов и таксистов. Денег становилось больше, и группировка росла, подминая под себя мелкие банды.

ВОЙНА ЗА «КОРОНУ»

К началу 1990-х ореховская группировка стала одной из самых крупных и влиятельных в Москве (наряду с солнцевской и измайловской ОПГ) - люди Сильвестра контролировали весь юг и юго-запад столицы. Взяли под «крышу» сотни мелких коммерсантов и десятки крупных компаний, начали захватывать коммерческие банки и даже нефтеперерабатывающие заводы (!) в разных регионах. Тех, кто не соглашался платить, устраняли.

Закат банды начался после убийства Тимофеева - в 1994-м его подорвали в машине.

- Банду начало разрывать изнутри - она распалась на полтора десятка «филиалов», которые кинулись яростно кромсать друг друга, - вспоминает источник в следствии.

ФАЛЬШИВЫЕ ПОХОРОНЫ

По некоторым оценкам, в этой внутренней криминальной войне ореховские перебили не менее сотни человек. Авторитет Сергей Буторин, чтобы выйти из игры живым, в 1996 году инсценировал собственную смерть. Устроил фальшивые похороны, сделал пластику и сбежал в Испанию. Тем не менее был задержан в 2010 году и сейчас отбывает пожизненный срок.

В какой-то момент во главе группировки оказался лидер одинцовского крыла ореховских Дмитрий Белкин. В 1998-м по его приказу был убит следователь Юрий Керезь, собравший на членов банды много материала. Следователя пытались подкупить (говорят, предлагали 1 млн долларов!), а когда не взял - застрелили прямо у дома.

- Именно после этого убийства за банду взялись основательно. Лидеры ореховских удрали за границу. Остальные залегли на дно в России, - продолжает наш собеседник.

В 2000-м задержали нескольких киллеров ОПГ во главе с Сашей-Солдатом (Александр Пустовалов, получил 22 года колонии), затем в несколько волн - других активных участников банды. В 2006-м взяли Лешу-Солдата (Алексей Шерстобитов, осужден на 23 года). В 2014-м - Белкина. За все время по колониям разъехалось больше 50 бывших членов ореховской ОПГ.

Игорь Сосновский после ареста пошел на сделку со следствием и получил за полтора десятка убийств 18 лет колонии. Фото: Петр КАССИН/Коммерсантъ

Но только теперь суд поставил точку в деле еще двух участников банды - киллеров Сергея Фролова и Игоря Сосновского. Оба были в розыске с 1998 года и даже после разгрома банды продолжали оставаться «в деле».

РЫНОК НА КРОВИ

Одним из активов, который продолжал кормить верхушку ореховских в эмиграции, - рынок «Одинцовское подворье». Хлебное место: две тысячи торговых мест, сотни магазинчиков! Поначалу руководство точки по привычке отправляло бандитам мзду ($20 тысяч в месяц), но затем ручеек иссяк. Поэтому Фролов и Сосновский, прятавшиеся в России, решили заставить владельца рынка Сергея Журбу вернуть отчисления.

2010 год. Двое в масках расстреляли из автоматов машину бизнесмена. Его охранник погиб на месте. Сам Журба и водитель получили тяжелые ранения. Но платить предприниматель отказался.

2014 год. Убит водитель Журбы. Засевший на крыше снайпер стрелял в бизнесмена, но тот опять выжил - заговоренный! Затем последовал показательный расстрел зама Журбы с женой.

На этот момент Сергей Журба уже не просто «обнаглевший коммерс», он еще и свидетель обвинения на судебном процессе против очередной «партии» бывших членов ОПГ, включая Белкина. Очень важный свидетель.

В сентябре того же 2014-го киллер расстрелял адвоката Журбы Татьяну Акимцеву - подкараулил у дома на улице Гашека. Вместе с 59-летней женщиной, которая в разные годы представляла Филиппа Киркорова, Кристину Орбакайте, Яну Рудковскую и других звезд, погиб и ее водитель. За несколько часов до этого Акимцева заявила в интервью журналистке «КП» Марии Ремизовой:

- Мне постоянно угрожают. Я очень боюсь за свою жизнь.

На след Сергея Фролова, который жил под чужой фамилией, вышли в 2015 году. На даче под Тверью и обнаружили тот самый арсенал.

По версии следствия, на счету Фролова 16 убийств. Его жертвами становились бизнесмены и ненужные свидетели. Именно Болтон убил адвоката Татьяну Акимцеву с водителем, охранника Сергея Журбы. Итог - пожизненный срок. (Белкин получил такой же в конце 2014-го.) А вот Игорь Сосновский пошел на сделку со следствием и отделался 18 годами.

Еще шесть помощников Фролова получили от 10 до 19 лет колонии.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Продолжение следует?

Впрочем, даже сейчас, через двадцать с лишним лет после разгрома банды, точку в ее истории ставить рано. До сих пор в бегах «бригадир киллеров» ореховской группировки Владислав Макаров. Личность тоже преинтересная. В банду он был завербован, будучи... штатным сотрудником СОБРа - до 2003 года это был спецназ РУБОПа, региональных управлений по борьбе с организованной преступностью.

- Макаров получал на работе оперативную информацию и за щедрые премии предупреждал ореховских о рейдах и операциях, - рассказал «КП» источник. - Позже стал куратором штатных киллеров группировки. Из органов уволился, когда поднялся до «бригадира» - шефа группы из 12 - 15 боевиков ОПГ.

По версии следствия, именно Владиславу Макарову уже сидящий в СИЗО Дмитрий Белкин давал прямые приказы, кого из опасных для банды свидетелей нужно убрать. А уже Макаров направлял Фролова с «пехотой».

Видимо, продолжение следует…