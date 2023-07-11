В 2024 году в Зеленограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: Департамент строительства г.Москвы
В столице продолжается создание современной инфраструктуры для занятий спортом. Один из новых спорткомплексов сейчас строится в Зеленограде. Он разместится на улице Середниковской, земельный участок 5.
«Здание готово на 20 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На финальном этапе монолитные работы. Планируем завершить их до конца июля».
По его словам, после этого специалисты приступят к установке витражного остекления.
«Параллельно ведутся устройство водостока и внутренних инженерных систем», - добавил глава ведомства.
Площадь будущего физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Горизонт» - около 4 000 квадратных метров. В нем на трех этажах разместятся:
- большой бассейн 25х16 метров на 8 дорожек;
- малый бассейн 10х6 метров;
- тренажерный зал площадью около 200 квадратных метров;
- административные помещения;
- буфет.
За сутки спорткомплекс сможет принять 1050 посетителей. Вокруг здания проведут благоустройство и откроют парковку на 17 машиномест. Сооружение внешне будет лаконичным. Цветовое оформление фасадов дополнит витражное остекление, подчеркнув индивидуальность строения. Основные строительные работы в ФОКе планируется завершить в 2024 году.
В этом году Департамент строительства Москвы завершит строительно-монтажные работы по следующим адресам:
- Дворец спорта на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Некрасовка - с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной;
- спорткомплекс «Ника» (Текстильщики, Волжский б-р, вл. 8);
- спорткомплекс «Качаловский» с бассейном (Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, вл. 12-14);
- спорткомплекс «Баланс» (Бибирево, Алтуфьевское ш., вл. 100);
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас» (Внуково, ул. Изваринская, вл. 2);
- ледовый дворец «Самбо-70» (Ясенево, пересечение Новоясеневского пр-та с улицами Ясногорской и Тарусской);
- футбольное поле с инфраструктурой (Зеленоград, мкр. 9, около корп. 919).