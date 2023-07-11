В 2024 году в Зеленограде появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: Департамент строительства г.Москвы

В столице продолжается создание современной инфраструктуры для занятий спортом. Один из новых спорткомплексов сейчас строится в Зеленограде. Он разместится на улице Середниковской, земельный участок 5.

«Здание готово на 20 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На финальном этапе монолитные работы. Планируем завершить их до конца июля».

По его словам, после этого специалисты приступят к установке витражного остекления.

«Параллельно ведутся устройство водостока и внутренних инженерных систем», - добавил глава ведомства.

Площадь будущего физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Горизонт» - около 4 000 квадратных метров. В нем на трех этажах разместятся:

- большой бассейн 25х16 метров на 8 дорожек;

- малый бассейн 10х6 метров;

- тренажерный зал площадью около 200 квадратных метров;

- административные помещения;

- буфет.

За сутки спорткомплекс сможет принять 1050 посетителей. Вокруг здания проведут благоустройство и откроют парковку на 17 машиномест. Сооружение внешне будет лаконичным. Цветовое оформление фасадов дополнит витражное остекление, подчеркнув индивидуальность строения. Основные строительные работы в ФОКе планируется завершить в 2024 году.

В этом году Департамент строительства Москвы завершит строительно-монтажные работы по следующим адресам:

- Дворец спорта на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Некрасовка - с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной;

- спорткомплекс «Ника» (Текстильщики, Волжский б-р, вл. 8);

- спорткомплекс «Качаловский» с бассейном (Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, вл. 12-14);

- спорткомплекс «Баланс» (Бибирево, Алтуфьевское ш., вл. 100);

- физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас» (Внуково, ул. Изваринская, вл. 2);

- ледовый дворец «Самбо-70» (Ясенево, пересечение Новоясеневского пр-та с улицами Ясногорской и Тарусской);

- футбольное поле с инфраструктурой (Зеленоград, мкр. 9, около корп. 919).