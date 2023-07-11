Собянин передал сотрудникам Росгвардии 100 автомобилей «Москвич 3»

Теперь Росгвардия обеспечена еще и автомобилями «Москвич 3». Фото: Росгвардия

Сегодня, 11 июля, на базу Росгвардии - городок ОМОН в Строгино на северо-западе столицы приехали мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Правоохранители оснащены всем необходимым для контроля за порядком в городе. В том числе огнестрельным оружием, боевой и специальной авто- и бронетехникой, инженерно-саперным снаряжением и многим другим. Теперь Росгвардия обеспечена еще и автомобилями «Москвич 3». Сотню таких машин Сергей Собянин сегодня передал службе вневедомственной охраны.

«Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы как от внешних врагов, так и наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы, детских садов, школ, больниц, органов государственной власти», - сказал мэр во время визита на базу ОМОНа.

При этом он подчеркнул, что от работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей и развитие столицы.

«Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии, социальной поддержке его воинов», - добавил Собянин.

Полученные Росгвардией «Москвичи» были специально оборудованы для сотрудников мобильных групп реагирования.

Глава ведомства Виктор Золотов отметил многолетнюю поддержку правительства Москвы, позволяющую стражам порядка развивать инфраструктуру войск, расширять оснащение подразделений и социальную защищенность сотрудников.

«Очередным вкладом в региональную безопасность станет передача 100 новых служебных автомобилей отечественной марки «Москвич», чье производство возрождено решением руководства столицы», - сказал Золотов.

Напомним, «Москвич 3» - компактный кроссовер с просторным салоном и эргономичными сиденьями, бензиновым турбомотором в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Машина оснащается цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с сенсорным экраном с возможностью подключения к смартфонам. В ней также есть камеры кругового обзора и электрический люк.