«Наш Президент поставил задачу»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и полпред главы страны по ЦФО Игорь Щеголев осмотрели цеха КБ «Радуга» в Дубне

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полномочный представитель Президента России по ЦФО Игорь Щеголев проверили работу знаменитого КБ «Радуга». Одно из ведущих в мире предприятий по разработке и выпуску высокоточного оружия базируется в подмосковной Дубне. Принципиально новые и модернизированные модели управляемых ракет вывели российскую дальнюю авиацию на новый уровень. А важные разработки вроде противокорабельных комплексов с ракетами П-15 и «Термит» и беспилотные торпедоносцы здорово усилили флот.

«Радуга», основанная еще в 1951 году, по-прежнему остается одним из градообразующих предприятий и активно выполняет гособоронзаказ, работая в 2-3 смены.

Андрей Воробьёв и Игорь Щеголев осмотрели цеха, поговорили с сотрудниками КБ, посетили музей предприятия, где выставлены разработанные в Дубне образцы вооружения разных лет.

- Наш Президент поставил задачу - не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, - напомнил, общаясь с коллективом «Радуги» Андрей Воробьёв. - Мы приехали сегодня с Игорем Олеговичем (Щеголевым, - Авт.), чтобы узнать, как справляется наше стратегическое предприятие с новыми вызовами, и какая помощь со стороны федерации и региона необходима.

Губернатор поблагодарил за ежедневный труд большую команду предприятия.

- Здесь работает почти 1,5 тысячи человек - ученые, инженеры, конструкторы, операторы станков с ЧПУ (числовым программным управлением - это станки последнего поколения, - Авт.). Спасибо всей вашей команде за самоотдачу и профессионализм. «ГосМКБ «Радуга» располагает самой современной лабораторно-испытательной базой. Как известно, в «оборонке» случайных людей не бывает. Здесь нужны те, кто умеет делать уникальную продукцию. Знаю, что специалисты нужны, и мы, со своей стороны, стараемся помогать привлекать кадры.

В проектно-конструкторском бюро «Радуга» на практику регулярно приезжают студенты профильных специальностей из здешнего Университета «Дубна» и Дмитровского техникума. Самые способные в последствии получают здесь рабочие места. Например, за полгода с небольшим сюда устроили уже 35 молодых специалистов. В сентябре приедет новая группа стажеров - будущие локаторы станков, слесари, сборщики и так далее.

Молодые ребята, которые трудоустроились на «Радугу» сразу после окончания учетных заведений, рассказали губернатору и полпреду Президента об интересной работе, «бонусы» по социалке, возможности карьерного роста.

- Вот уже три года работаю оператором станков с ЧПУ. Интересно! - рассказывает Александр Артеменко, в свое время переехавший в Дубну из Тверской области. - У нас есть свой профсоюз – выдают путёвки в санатории, предоставляют скидки на концерты. У меня среднее специальное образование, сейчас планирую получать высшее, чтобы иметь 5-й разряд.

Жилищный вопрос своим сотрудницам помогает решать само КБ - это не только места в общежитиях, но и квартиры в рассрочку.

- За 12 лет мы выделили около 300 квартир работникам предприятия, - рассказал гендиректор «ГМКБ «Радуга» имени Березняка» Сергей Богатиков. - У нас большая социальная программа, предоставляем различные льготы сотрудникам. Сейчас вот купили автобусы, чтобы доставлять людей на работу, как из Дубны, так из ближайших городов, например, Кимры. Иногородним оплачиваем жилье - для семейных это порядка 35-40 тысяч рублей в месяц.

К слову, «Радуга» имеет сразу два собственных общежития - второе, построенное с нуля, запустили в конце 2022 года.

- Там, по сути, полностью оборудованные квартиры - с кухней, мебелью, - объясняет Богатиков. - Скоро откроем третье общежитие - на правом берегу Волги.