«Это будет красивое видео»: Жительница Яхромы заставила 15-летнюю дочь снимать свой секс с любовником

О том, что дочь Даша (имя девочки изменено) «снимает видео», мамаша случайно проболталась во время одного из застолий. Фото: Личный архив

Жуткая история из подмосковного городка Яхрома. Там задержали женщину, которая привлекла свою несовершеннолетнюю дочь в качестве оператора для... бурного секса с любовником.

- Девочке тогда было всего 15 лет (сейчас исполнилось 16, - Авт.). Мама несколько раз заставляла ее снимать процесс «интимных свиданий» с мужчиной, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

37-летняя Анастасия С. уже несколько лет встречалась с 45-летним уроженцем Армении, Артаваздом П., у которого в Дмитровском районе небольшой бизнес.

Как стало известно, о том, что дочь Даша (имя девочки изменено) «снимает видео» мамаша случайно проболталась во время одного из застолий сама. Неравнодушные граждане сообщили об этом в полицию.

Анастасия привлекла свою несовершеннолетнюю дочь в качестве оператора для съемок бурного секса с любовником. Фото: Личный архив

- С отцом Даши (имя изменено) Настя развелась несколько лет назад, - сообщили KP.RU знакомые семьи. - Честно говоря, он выпивать начал...

После этого Анастасия ударилась, как говорится, во все тяжкие. По версии следствия, именно любовник мог уговорить женщину привлечь к «процессу» несовершеннолетнюю дочь.

- Не исключено, что в дальнейшем у мужчины были виды и на девушку, - заявил наш собеседник. - Пока эта информация проверяется, а Анастасия уверяет: «Все придумала сама. Хотела, чтобы в архиве было такое красивое видео».

Также проверяется информация - предназначались ли эти секс-записи только до личного архива или их собирались распространять в Интернете.

По версии следствия, именно любовник (на фото) мог уговорить женщину привлечь к «процессу» несовершеннолетнюю дочь.

К слову, в открытых источниках содержится информация, что Артавадз П. является многодетными отцом (в 2019 году за ним числилось четверо несовершеннолетних чад). Как минимум дважды за последние несколько лет он привлекался к административной ответственности. В 2019-м гражданина П. оштрафовали на 15 тысяч рублей за ДТП (врезался на легковушке в мотоциклиста). А в январе 2022 года полицейские обнаружили, что в кафе, в котором работал Артавазд, без лицензии торгуют алкоголем. Мужчине предложили проехать в отдел, но дойдя до патрульной машины, предприниматель начал махать руками и обзывать сотрудников полиции нехорошими словами, угрожая проблемами по службе. За этот перфоманс уроженец Армении получил 7 суток административного ареста.

На данный момент Следственный комитет проводит расследование по уголовному делу, которые было возбуждено по статье «Развратные действия». «Сладкий парочке» грозит от 7 до 15 лет колонии. На данный момент оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.