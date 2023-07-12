Загрутдинов: В конце 2023 года откроется движение на обновлённом Дмитровском путепроводе

Фото: департамент строительства г. Москвы

На севере столицы продолжается масштабная реконструкция одного из основных участков Дмитровского шоссе с одноименным путепроводом. Строители работают здесь круглосуточно. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, непрерывное движение транспорта на этом отрезке обеспечивает ранее возведенный временный путепровод. Его разберут после реконструкции.

«Сейчас подрядчик завершил работы по укрупнительной сборке металлического пролетного строения, а также ведет работы по его окраске, - рассказал глава ведомства. - Кроме того, идет устройство подпорных стен и перекладка инженерных коммуникаций. Сейчас сооружение готово на 63 процента».

По его словам, обновление Дмитровского путепровода планируется завершить в декабре 2023 года.

«Автомобилисты смогут оценить улучшения и быстрее передвигаться по Дмитровскому шоссе в оба направления, - добавил Загрутдинов. - После запуска движения увеличится пропускная способность Дмитровского шоссе».

Благодаря проекту проще станет добираться до таких столичных районов, как Тимирязевский, Марфино, Бутырский, Коптево, Отрадное, Бескудниковский, Западное Дегунино, Головинский. Всего в них сегодня живут около 750 тысяч человек.

Параллельно с реконструкцией самого путепровода приведут в порядок участок Дмитровского длиной 382 метра, участок улицы Линии Октябрьской железной дороги, два съезда с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе и обратно, плюс ещё два съезда с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе в сторону центра и области.

Вдоль дороги поставят шумозащитные экраны, а также переложат почти 20 километров инженерных коммуникаций. Во время благоустройства около трассы высадят более 200 деревьев и кустарников, разобьют 2,4 гектара газонов.

Кроме Дмитровского путепровода, сейчас реконструируется такое же сооружение на 24-25 километре Ленинградского шоссе. Завершение работ здесь намечено на 2024 год.