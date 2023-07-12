Что появится во дворах Москвы: Стена-водопад, японский сад и кинозал под открытым небом

Фото: mos.ru

Дворы будущих столичных новостроек превратят в мини-оазисы. Жильцы смогут выйти из подъезда и сразу оказаться на природе, в кинотеатре или цветущем саду. Причем прямо в домашних тапочках. Проектировщики придумывают дизайнерские фишки для каждого двора.

В Стройкомплексе Москвы рассказали, что и где появится в ближайшие два - три года.

ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ СВЕРКАЕТ

На севере столицы двор нового жилого комплекса украсят стеной-водопадом. Ее размеры - 7,9 на 2,3 метра. Вечером конструкция будет подсвечиваться с помощью разноцветных лампочек. Вокруг поставят скамейки с USB-зарядками и Wi-Fi, шезлонги, высадят цветники и проложат прогулочные дорожки. Рядом появятся игровой комплекс для детей и площадку для занятий йогой, игры в бадминтон и тренировок. Около дома также разместят просторный летний павильон с деревянным навесом, мягкими диванами, плетеными креслами и столиками. Деревья и декоративные кустарники подберут так, чтобы они цвели круглый год, сменяя друг друга. А по периметру двора вырастут крупные сосны и липы.

Где: ст. м. «Белорусская», 1-я ул. Ямского Поля, вл. 28, стр. 3.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ГОТОВЬТЕ ПОПКОРН

На юго-востоке города в центре двора жилого комплекса разместится кинозал под звездным небом. При этом зрителей рассадят в интересных местах… посреди воды.

«Через двор пройдет искусственная река, наполняемая во время дождя, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Вокруг нее расположится сеть из островов. На них и будут обустроены места для просмотра фильмов. Там же можно установить экран и проектор».

Рядом появятся амфитеатр, несколько тематических детских площадок, зона отдыха, уличный комплекс для занятий воркаутом, мини-поле для игры в петанк. Кроме того, для прогулок у воды благоустроят 13 километров соседней набережной Москвы-реки.

Где: ст. м. «Кожуховская», ул. Южнопортовая, вл. 28А.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

РАСКОПКИ НА ПЕСОЧНОМ ОСТРОВЕ

На юге Москвы около новостроек соорудят гигантский плейхаб под названием «Змейка». Это фактически игровой город для детей всех возрастов и увлечений. Он будет бесплатным и открытым для всех желающих. На площади 800 квадратных метров поставят три горки разной высоты, карусели, пять канатных и два дощатых подвесных мостика, вертикальный и горизонтальный канатные тоннели, несколько видов качелей, батуты и тактильные стенки. Все это разместят на нескольких «этажах».

К ним добавят также специальные конструкции - башню, 3D-лабиринт из сеток и небольших гамаков, песочный остров с экскаватором и снаряжением для игр в «раскопки». Рядом появятся три озелененных холма. Чтобы дети не потерялись на этой огромной площадке, везде поставят таблички со схемами игровых маршрутов по возрастам.

Где: ст. м. «Каширская», Каширский пр-д, д. 25, корп. 2.

Фото: mos.ru

ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ

Еще один двор нового жилого комплекса на юге столицы оформят в стиле японских садов. Для этого среди прогулочных зон и цветников соберут композиции из 260 камней разных пород и размера. В некоторых местах можно будет ощутить себя, словно в дикой природе. Например, поставят даже крупные одинокие валуны, похожие на скалы. Часть камней украсят мхом и декоративными растениями. Рядом появятся амфитеатр, детские и спортивные площадки, места отдыха.

Где: ст. м. «Волгоградский проспект», ул. Сосинская, д. 43.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

КАЧЕЛИ В ДЕРЕВЯННЫХ АРКАХ

На севере города через двор и окрестности жилого комплекса проложат пешеходный бульвар с фонтаном. Ночью водные струи будут раскрашивать подсветкой. Вдоль маршрута длиной 315 метров разместятся небольшие парки, детские площадки, амфитеатр, зона отдыха с деревянной аркой-перголой. На бульваре высадят клены, ивы, жимолость, кизильник - всего около шести тысяч растений. А цветники соберут из многолетних трав - тысячелистника, эхинацеи, шалфея и очитка. На пешеходной зоне поставят несколько арок из лиственницы с качелями внутри.

Где: ст. м. «Селигерская», Ильменский пр-д, д. 14.

Фото: mos.ru