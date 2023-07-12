В здании культурно-досугового центра на улице Грина в Северном Бутове возводят монолитные конструкции второго этажа

Фото: Департамент строительства г.Москвы

На юго-западе столицы в районе Северное Бутово создается культурно-досуговый центр. Здание разместится на участке площадью 0,66 гектаров в районе Северное Бутово на ул. Грина, вл. 1, корп. 3. Сейчас там ведутся подготовительные работы. Ввести центр в эксплуатацию планируется в 2024 году.

«В здании выполнены работы по устройству монолитных конструкций первого этажа, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Строители приступили к возведению второго этажа».

Фото: Департамент строительства г.Москвы

Центр поделят на три зоны - зрелищную, клубную, а также административную с бытовыми и техническими помещениями. Первую из них отдадут под концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные, в том числе техническую часть. Концертный зал станет местом проведения спектаклей, концертов и кинопоказов. Для концертно-театральных событий зрительный зал оснастят системой постановочного освещения.

Культурный центр в Северном Бутове мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал передовой площадкой для творческого развития москвичей. Для этого в клубной зоне откроют студию раннего развития детей, студию живописи и графики, хореографический класс, музыкальный класс, студию декоративно-прикладного творчества.

Вокруг здания обустроят новое качественное общественное пространство.