Студент, которому сняли скальп в Электростали, начал бояться людей

Юрий Марков, которого привезли на операцию в Москву, побеседовал с журналистом KP.RU Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня 19-летнего Юрия Маркова, которому двое отморозков сняли скальп, перевезли из Электростали в Москву. Парня начали готовить к операции, которую проведут в МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт).

- Пока ничего конкретного не знаю. Сказали, что будут пересаживать кожу. Как, откуда - пока не сказали, - рассказал Юрий корреспонденту KP.RU по телефону. - Пару часов назад только прибыл сюда. Подписал кучу документов. Надеюсь, все будет хорошо.

Два пьяных отморозка, которые напали на парня, вырезали Маркову два участка кожи - большой кусок на макушке и поменьше, в виде треугольника, чуть выше лба.

- Пока мне не говорят даже, будут ли у меня на голове волосы расти. Мне, конечно, очень хотелось бы, что б росли...

Двое вахтовиков со склада «Вайлдберриз», напомним, изначально прицепились к парню именно из-за волос - не понравилась прическа (ирокез) и цвет (зеленый).

- Просто я панк-рок люблю, хардкор, - объясняет парень. - Это музыкальные стили такие.

Рассказывает немного о себе:

- Я закончил девять классов, потом учился в колледже, но бросил на втором курсе. С сентября как раз собирался снова поступить, в другой колледж. Если получится после операции - хочу учиться.

Юрий рассказывает, что, конечно, смотрел уже несколько раз видео, которое очевидцы сняли после «казни»: парень сидит у магазина, подогнув ноги, через бинты на голове сочится кровь - он весь с ног до головы в красном.

- Я никак не смог сопротивляться. Один меня крепко держал, другой сзади резал голову ножом... Если честно, смотрю эти кадры и даже толком не помню себя в этот момент. Я был в состоянии шока из-за боли. Сейчас мне через каждые несколько часов что-то колют. Возможно, обезболивающие.

- Вашим мучителям предъявили обвинение по двумя статьям. «Хулиганство» и «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». По первой им грозит до семи лет колонии, по другой - до пяти. Вы какое наказание для этих людей считаете адекватным?

- Я хочу, чтоб все было по закону, но чтобы эти люди получили максимальное возможное наказание. Я боюсь, что если будет условка или какой-то незначительный срок, они могут попытаться меня найти и отомстить. Появились мысли, что мне, возможно, вообще придется сбежать в другой город. Ничего не могу с собой поделать: я сейчас от любого человека шарахаюсь. Нервы!

Как ранее сообщал сайт KP.RU, полиция передала материалы уголовного дела коллегам из Следственного комитета - дальше расследованием будет заниматься СК.

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