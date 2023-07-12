В Перово приступили к сносу двух пятиэтажек

Фото: Департамент строительства г.Москвы

В кварталах реновации по всей столице продолжается снос отслуживших свой срок домов. Среди них и пятиэтажки в Перово на востоке Москвы.

«На улице Плеханова по программе реновации начался демонтаж двух жилых зданий – дом 24, корпуса 3 и 4, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Жители пятиэтажек переехали в новостройку на той же улице – дом 22».

По стандарту программы пятиэтажки не просто ломают, а аккуратно разбирают по технологии «умного» сноса. Главными ее преимуществами стали безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образовавшихся отходов. Еще одним плюсом можно назвать максимально возможное сохранение растущих около сносимого здания деревьев. Их закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

«Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены 247 жилых домов», - уточнил Загрутдинов.

Напомним, по программе реновации жилья по всей столице планируется расселить более 350 тысяч квартир. На сегодня в списке сноса - 5175 домов. При этом уже утверждены адреса 587 стартовых площадок для строительства порядка 9,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Сейчас строятся и проектируются около 400 домов для участников реновации. Ранее столичные власти составили ориентировочный перечень переселения по программе. Его разработали с учетом разных факторов, среди которых, например, наличие свободных земельных участков в районе, их соответствие необходимых нормам, транспортная доступность, возможность выделения равнозначных квартир для всех жителей расселяемых домов.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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