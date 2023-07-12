На Рублевке домашняя медведица едва не растерзала хозяйку-пенсионерку

Чтобы утихомирить буйного зверя, пришлось стрелять Фото: Shutterstock

Синопсис новости звучит как байка для иностранцев про безумную российскую повседневность. 70-летняя пенсионерка из Подмосковье вместо кошечки или собачки держала у себя на участке бурого медведя — в клетке. Тот сбежал и бросился на хозяйку: пожилая женщина еле ноги унесла.

На деле обстоятельства этой истории еще интереснее. Место действия — деревня Большое Сареево в Одинцовском округе. Это не захудалые поселок, в котором бабушки на завалинке обсуждают, когда наконец поднимут пенсию. Большое Сареево — центр Рублевки. От Барвихи буквально пять километров, до Ново-Огаревской резиденции президента — еще ближе.

Самый бюджетный коттедж тут сейчас стоит 150 млн рублей, а есть дома по 3 млрд… В однои из таких премиальных домишек и приключилась драма в ночь с 11 на 12 июля.

Хозяйка одного из домов по улице Речная — та сама 70-летняя пенсионерка — прибежала к ресторану французской кухни по соседству. Попросила охранника вызвать полицию. Из клетки на ее участке выбралась медведица. Женщина плохо закрыла решетку после кормления.

Зверь немолодой — разменял третий десяток. Его подарили еще медвежонком. Но в злополучный вечер хищник стремительно пошел на хозяйку.

— Приехал наряд полиции, потом еще сотрудники. Ситуация была очень серьезной, на место прибыл даже руководитель местного МВД. Медведица разгуливал по участку и что с ним делать, никто не знал. Пригласили знакомого охотника с ружьем. Когда группа вошла на участок, зверь двинулся на незнакомцев. Охотник выстрелил в медведицу, — сообщил KP.RU очевидцы.

Собеседник добавил, что наряды полиции в этот дом приезжали и раньше. Четыре года назад жители поселка услышали истошные крики. Думали, кого-то избивают. Приехал наряд — тишина. Стали обходить дома и нашли источник беспокойств: в том самом коттедже с медведем жила еще шимпанзе. Сейчас обезьянка уже умерла. Но одно время частенько кричала, портив соседям настроения.

Официально в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили продолжение непростой ночи. Оказалось, что на место приезжал не охотник, а сотрудник ветслужбы. Из-за специфической формы и ружья его можно было принять за охотника

— 11 июля в дежурную часть Успенского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы, что из клетки на ее приусадебном участке вырвалась медведица. Незамедлительно прибывшие на место полицейские вызвали на место сотрудников ветеринарной службы. Дикое животное было обездвижено специальным препаратом и транспортировочное в специализированное учреждение. В результате инцидента пострадавших нет, — прокомментировали kp.ru.

Но почему, если службы были в курсе зоопарка из диких животных на участке, ничего не предприняли? Ведь держать любых диких зверей в квартире, доме, на участке — запрещает закон. Но из правила есть исключение: питомцы, которых хозяева купили до 1 января 2020 года — пока не был принят тот самый закон, налагающий запрет. Поэтому в том же Одинцове держат львов, волков, пум и других хищников.