За решетку чуть не попала от большой любви: как в Москве мошенники из «Тиндера» затягивали девушек в преступные схемы

Государственное обвинение запросило почти всем подсудимым реальные сроки Фото: Александра БУДАЕВА

В здание суда они заходят с большими сумками. В них - немного вещей, средства гигиены. Четыре девушки готовились сегодня уехать из суда прямиком в СИЗО, а оттуда - в места не столь отдаленные.

СПЛОШНОЙ ОБМАН

Причина - участие в преступной группировке, которая «разводила» на деньги мужчин. Схема была проста: специальные люди («переписчики») регистрировались «Тиндере» и других сайтах знакомств имени симпатичных девушек (часть фото просто скопировали у незнакомок), общались с мужчинами, разыгрывая из себя легкомысленную дочку депутата. Когда дело доходило до свидания, специальные «менеджеры по девочкам» отправляли к «клиенту» подходящую красотку, арендовали для нее машину подороже (BMW-5 и BMW-7), и консуматорша (девушка, которая изображает простую посетительницу, но получает процент от выручки за клиента, которого «разводит» на дорогие напитки и еду) должна была привезти своего кавалера в заранее обозначенное кафе.

Внутри все блюда заказывались по списку, потому что на самом деле никакого кафе там не было: всю еду заранее привозила доставка из настоящего ресторана, а алкоголь закупали в ближайшем супермаркете, после чего жертве выставляли внушительные счета: лангустины - по 3500 рублей, оливье с икрой осетра - за 2500, тирамису – 1200, бокал шампанского – 7 000. Жертвы, которые фигурируют в уголовном деле, тратили за вечер от 7 000 до 174 000 рублей.

Конечно, мужчины могли не оплачивать счет, но каждое слово девушек было настолько выверенным, что никому и в голову не приходило «слить» красавицу. За голову кавалеры хватались лишь на следующий день, когда чаровница пропадала с горизонта раз и навсегда.

Уголовное дело появилось после того, как в лапы мошенников попал инвалид по слуху Артем, он обратился за помощью к адвокату Нине Романович, чтобы та помогла ему вернуть возлюбленную, а женщина поняла, что дело тут нечисто и отправилась с молодым человеком в полицию. Следователь сработал настолько чисто, что сумел раскрутить всю преступную схему. Правда, едва пахнуло жаренным, как предполагаемые организаторы скрылись, а потому под суд пошли в итоге четыре «консуматорши», бывший водитель и менеджеры по девочкам, переписчикам и кафе.

Четыре девушки готовились сегодня уехать из суда прямиком в СИЗО Фото: Александра БУДАЕВА

ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ

Государственное обвинение запросило почти всем подсудимым реальные сроки: от трех в половиной до шести лет колонии общего режима, исключение – Алина и Юлия, одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, вторая - активно сотрудничала со следствием.

Каково же было удивление всех собравшихся в зале, когда суд… отпустил подсудимых! Девушкам назначили условные сроки, парням – по два года колонии, после чего им зачли в срок содержание в СИЗО, и в итоге получилось, что наказание они… уже отбыли!

- Что теперь будете делать? – подлетели журналисты после окончания заседания к одной из девушек.

- Просто жить, - заявила она. Потом поделилась: мол, сердце ее свободно, так что – кто знает – может быть, теперь-то личная жизнь наладится.

Вот только «Тиндер» из России ушел, придется другие места для «рыбной» ловли искать», - перешучивались мы с коллегами.

- Ну что вы, они все поняли и осознали, - заверил меня адвокат Михаил Никитушкин. – Моя подзащитная – Альбина, вообще в это дело влезла не ради денег, а по любви. Эти «пауки» специально «вербовали» таких, как она – молоденьких, не знающих жизни. Вот она пошла за своим молодым человеком, а тот ее в эту схему вовлек. Кстати на скамью подсудимых-то он не попал. А на нее «пахнуло» местами лишения свободы, когда гособвинение запросило реальный срок. Она так испугалась, что даже расплакалась на прениях. Поверьте мне: ее раскаяние – вполне искреннее и больше она и близко не подойдет к делам криминальным.

Так это или нет, покажет время. А обе стороны пока будут изучать приговор. На его обжалование у них есть 10 дней. Вот только будут ли они подавать апелляцию? Большой вопрос.

- Большинству потерпевших ущерб полностью возместили, Артему – тоже, - призналась адвокат Нина Романович. – Поэтому мы и не настаивали на жестком наказании: пусть лучше молодежь работает и возмещает ущерб тем, кому еще осталась должна.

Согласен ли с такой позицией Николай, которому осужденные остались должны 130 000 рублей – не известно. Он отказался общаться с прессой и покинул здание суда в полном молчании.

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